На Урале директора организации задержали по подозрению в мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт - РИА Новости. Директора коммерческой организации в Челябинской области задержали по подозрению в мошенничестве и нарушении природоохранных норм, решается вопрос о мере пресечения, сообщило следственное управление СКРФ по региону.

По данным следствия, в марте и июне 2024 года между администрациями Новопокровского, Зингейского и Обручевского сельских поселений Кизильского муниципального района и ООО заключены контракты на ликвидацию несанкционированных свалок в поселках Новопокровский, Зингейский, а также вблизи села Обручевка. Директор же, зная о невывозе мусора со свалок, представил в администрации ложные сведения о выполнении работ. На основании подложных документов администрации поселений перевели на счета ООО более 26,4 миллиона рублей, которые подозреваемый похитил и распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, с 4 марта по 15 мая 2025 года фигурант при выполнении работ по ликвидации несанкционированной свалки в поселке Путь Октября не обеспечил вывоз мусора на специализированный полигон, а закопал его на свалке, отмечает СУСК. Затраты на восстановление земель, по мнению СУСК, составят не менее 28 миллионов рублей.

"Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", - говорится в сообщении.