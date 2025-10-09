Рейтинг@Mail.ru
Детство 1980-х: пломбир за 20 копеек и ключ от дома на шее - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/detstvo-2047096456.html
Детство 1980-х: пломбир за 20 копеек и ключ от дома на шее
Детство 1980-х: пломбир за 20 копеек и ключ от дома на шее - РИА Новости, 09.10.2025
Детство 1980-х: пломбир за 20 копеек и ключ от дома на шее
У каждого поколения — свое детство. Другим его сложно понять. Для тех, кто рос в 1980-х, — это запах газировки из автомата, звук проектора с диафильмами и вкус... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:45:00+03:00
2025-10-09T18:45:00+03:00
артек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824924751_0:768:2048:1920_1920x0_80_0_0_1f6678a190982ad75a0dc67721b38236.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824924751_0:731:2048:2267_1920x0_80_0_0_1da696a0a3b047b628fb57db2ffe4a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артек
Артек

Детство 1980-х: пломбир за 20 копеек и ключ от дома на шее

© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкЛетний отдых школьников в пионерском лагере
Летний отдых школьников в пионерском лагере - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Летний отдых школьников в пионерском лагере
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. У каждого поколения — свое детство. Другим его сложно понять. Для тех, кто рос в 1980-х, — это запах газировки из автомата, звук проектора с диафильмами и вкус пломбира в вафельном стаканчике. И еще много чего: ключ от квартиры на шее, игры во дворе день напролет и мамин крик "Домой!" под вечер. То по-своему особенное время вспоминается не с грустью, а с улыбкой.

Утро начиналось с молока

Пакеты молока — вот что сразу всплывает в памяти. Упаковка в форме пирамидки: главное — правильно открыть, иначе молоко выстреливало фонтаном прямо на стол. Опытные дети знали секрет: аккуратно отрезать уголок ножницами и пить как через соломинку.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкШкольник во время дежурства в столовой
Школьник во время дежурства в столовой - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Школьник во время дежурства в столовой
Завтрак — манная каша с комочками (предмет всеобщей ненависти), бутерброд с докторской колбасой и сладкий чай. Если повезет — в буфете на кухне найдется печенье "Юбилейное" или вафли "Артек". А уж если мама принесла из магазина торт "Птичье молоко" — настоящий праздник.

Двор — главное место на земле

Современным детям не понять, как можно было проводить во дворе весь день напролет. Но именно так и было. Ключ от квартиры на шее — знак родительского доверия и самостоятельности. Мама с папой уходили на работу, а ребенок оставался сам себе хозяином.
© РИА Новости / В. Немировский | Перейти в медиабанкДетская площадка во дворе одного из домов Москвы
Детская площадка во дворе одного из домов Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / В. Немировский
Перейти в медиабанк
Детская площадка во дворе одного из домов Москвы
Двор был целой вселенной. Тут играли в "казаки-разбойники", "салки", "вышибалы", "лапту", рисовали мелом классики на асфальте, гоняли в футбол потертым мячом. Девочки прыгали через веревочку, выполняя сложнейшие комбинации: "первый-десятый", "по пояс", "по шею". Настоящее искусство.
Резиновые прыгунки — маленькие разноцветные шарики — отскакивали от асфальта так высоко, что приходилось ловить их на лету. А еще были "секретики" — закопанные в землю стеклышки от разбитых бутылок. Под них обычно клали фантики, цветы и другие "сокровища".
© РИА Новости / В. Немировский | Перейти в медиабанкДетская площадка во дворе одного из домов Москвы
Детская площадка во дворе одного из домов Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / В. Немировский
Перейти в медиабанк
Детская площадка во дворе одного из домов Москвы
Играли до тех пор, пока из окон не раздавался материнский зов. Это был целый ритуал: сначала ненавязчивое "Сере-е-ежа, домой!", затем настойчивое "Сережа, кому сказала!", и наконец, грозное "Сергей Петрович, немедленно домой!". Если обращались по имени-отчеству, все — пора действительно собираться. А самое страшное — услышать: "Тебя родители искали..."

Сокровища и коллекции

Собирать что-то было святым делом. Марки — аккуратно вставленные в альбомы с кармашками. Спичечные коробки — из разных мест, от гостиниц до заводов.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкПочтовые марки СССР
Почтовые марки СССР - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Почтовые марки СССР
Открытки, значки, календарики — все это хранилось в коробках из-под обуви и считалось настоящим богатством.
Наклейки тоже коллекционировали. Писк моды — переводные картинки, которые нужно было смочить водой и аккуратно перенести в тетрадь.

Газировка за три копейки и пломбир за двадцать

Автоматы с газировкой стояли у центральных парков и в универмагах. Одна копейка — граненый стакан простой воды. Три — к ней добавлялся сироп: "Дюшес", "Крем-сода" или "Буратино". Двойную порцию с газировкой получишь, если закинешь пять.
© РИА Новости / М. Филимонов | Перейти в медиабанкЖители города у стен Московского Кремля в Александровском саду. 1955 год
Жители города у стен Московского Кремля в Александровском саду. 1955 год - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / М. Филимонов
Перейти в медиабанк
Жители города у стен Московского Кремля в Александровском саду. 1955 год
Мороженое — это отдельная история. Самое простое фруктовое за семь копеек, молочное — за девять, "Эскимо" на палочке — за 11. Знаменитый пломбир в вафельном стаканчике — уже за 19 копеек. На верхушке белой "шапки" всегда красовалась розочка из крема. Роскошный пломбир "Ленинградский" в шоколадной глазури — за 22. В жару очередь за таким "освежителем" растягивалась на полквартала. Но ожидание того стоило.
Если повезет, можно было купить "Каштан" — пломбир, покрытый орехами. Возглавлял рейтинг торт-мороженое. Его резали прямо в киоске и продавали порционно.
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкДети смотрят телепередачу "Спокойно ночи, малыши!"
Дети смотрят телепередачу Спокойно ночи, малыши! - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Дети смотрят телепередачу "Спокойно ночи, малыши!"

Диафильмы и библиотеки

Вечером, когда стемнеет, родители доставали проектор для диафильмов. На белой стене (или простыне, натянутой между шкафами) появлялись кадры — "Колобок", "Маугли", "Незнайка на Луне". Кто-то из взрослых читал текст под картинкой, а дети внимательно следили за историей. Почти как в кино, только лучше — уютнее и по-домашнему.
Книги брали в школьной и районной библиотеках. Формуляр с печатями, строгий взгляд заведующей, что проверяла, не загнуты ли уголки страниц. "Тимур и его команда", "Два капитана", "Волшебник Изумрудного города" — зачитанные до дыр экземпляры переходили из рук в руки.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ библиотеке Всесоюзного пионерского лагеря "Артек"
В библиотеке Всесоюзного пионерского лагеря Артек - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В библиотеке Всесоюзного пионерского лагеря "Артек"
А еще была "Пионерская правда" — газета, которую выписывала чуть ли не каждая семья. В ней печатали комиксы, головоломки, рассказы. На последней странице всегда были задания для "Клуба Почемучек".

Пионеры и октябрята

Красный галстук, завязанный особым узлом, — обязательная часть школьной формы. Октябрята носили звездочки с портретом маленького Ильича. Пионеры — особые значки. Посвящение всегда было торжественным: клятва, линейка, горн и барабан.
© РИА Новости / Лев Поликашин | Перейти в медиабанкУчастники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина
Участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Лев Поликашин
Перейти в медиабанк
Участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина
Маленькие активисты соревновались в сборе металлолома и макулатуры. Для этого, как правило, выпрашивали у бабушек старые газеты и журналы. За первое место класс могли наградить экскурсией или поездкой, особо отличившиеся получали почетные грамоты.
Летние пионерские лагеря — целая эпопея. Деревянные домики, утренние построения, песни у костра. По вечерам после ужина в клубе показывали кино: приезжал киномеханик из ближайшего города и привозил какую-нибудь картину. Чаще всего комедию.
"Орленок", "Артек" были мечтой. Но и обычные, районные лагеря приносили массу эмоций и приключений.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВсесоюзный пионерский лагерь "Артек" имени В. И. Ленина. Воздушные ванны у Черного моря
Всесоюзный пионерский лагерь Артек имени В.И.Ленина. Воздушные ванны у Черного моря - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Всесоюзный пионерский лагерь "Артек" имени В. И. Ленина. Воздушные ванны у Черного моря

То, что осталось с нами

Время незаметно прошло, и мир стал совсем другим. У современных детей теперь гаджеты, интернет, мультфильмы и книги в один клик. Наступило их детство. И оно тоже будет особенным, щемящим грудь спустя годы.
И это прекрасно! У каждого найдется свое "помнишь?", "а мы тогда..." — свое теплое место в памяти, куда можно вернуться на мгновение.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМатч детских дворовых хоккейных команд в Краснопресненском районе Москвы
Матч детских дворовых хоккейных команд в Краснопресненском районе города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Матч детских дворовых хоккейных команд в Краснопресненском районе Москвы
Детство в 80-х было именно таким. Те, кто его прожил, хранят эти воспоминания в сердце. Хранят с улыбкой, но и немного с грустью. Не потому, что тогда было лучше. А потому, что такого больше не будет.
 
Артек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала