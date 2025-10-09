В Челябинске арестовали экс-замначальника ГАИ

ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Суд арестовал бывшего замначальника Госавтоинспекции в Челябинске, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки, сообщило региональное СУСК РФ.
В среду сотрудники региональных УФСБ и СК задержали бывшего замначальника Госавтоинспекции Челябинска Олега Жиляева.
"По ходатайству следователя СК в отношении бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Челябинску… судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), уточняется в сообщении.
Как сообщали в правоохранительных органах региона РИА Новости, на предыдущей должности заместителя главы областного ГИБДД Олег Жиляев с января 2024-го по май 2025 года покровительствовал работе коммерсанта в сфере дорожного хозяйства - он освобождал от административной ответственности транспорт ООО за нарушение правил дорожного движения, ускорял процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ и другое. Жиляева подозревают в превышении полномочий и получении взяток от учредителя ООО "Капиталстрой" Ромика Варданяна.