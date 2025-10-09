Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске арестовали экс-замначальника ГАИ - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/cheljabinsk-2047364824.html
В Челябинске арестовали экс-замначальника ГАИ
В Челябинске арестовали экс-замначальника ГАИ - РИА Новости, 09.10.2025
В Челябинске арестовали экс-замначальника ГАИ
Суд арестовал бывшего замначальника Госавтоинспекции в Челябинске, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:03:00+03:00
2025-10-09T19:03:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251009/sud-2047353932.html
https://ria.ru/20251009/sud-2047218097.html
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В Челябинске арестовали экс-замначальника ГАИ

В Челябинске экс-замначальника ГАИ арестовали по делу о превышении полномочий

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Суд арестовал бывшего замначальника Госавтоинспекции в Челябинске, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки, сообщило региональное СУСК РФ.
В среду сотрудники региональных УФСБ и СК задержали бывшего замначальника Госавтоинспекции Челябинска Олега Жиляева.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Следствие просит арестовать имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова
Вчера, 18:03
"По ходатайству следователя СК в отношении бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Челябинску… судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), уточняется в сообщении.
Как сообщали в правоохранительных органах региона РИА Новости, на предыдущей должности заместителя главы областного ГИБДД Олег Жиляев с января 2024-го по май 2025 года покровительствовал работе коммерсанта в сфере дорожного хозяйства - он освобождал от административной ответственности транспорт ООО за нарушение правил дорожного движения, ускорял процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ и другое. Жиляева подозревают в превышении полномочий и получении взяток от учредителя ООО "Капиталстрой" Ромика Варданяна.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд продлил арест брянскому экс-замгубернатора и его сыну по делу о взятке
Вчера, 10:18
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала