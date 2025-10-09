В Челябинске арестовали экс-замначальника ГАИ

Как сообщали в правоохранительных органах региона РИА Новости, на предыдущей должности заместителя главы областного ГИБДД Олег Жиляев с января 2024-го по май 2025 года покровительствовал работе коммерсанта в сфере дорожного хозяйства - он освобождал от административной ответственности транспорт ООО за нарушение правил дорожного движения, ускорял процедуры согласования проектной документации на установку дорожных знаков при проведении дорожно-строительных работ и другое. Жиляева подозревают в превышении полномочий и получении взяток от учредителя ООО "Капиталстрой" Ромика Варданяна.