Дефицит бюджета России в январе-сентябре составил 1,7 процента ВВП

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета России в январе-сентябре 2025 года составил 3,787 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, следует из материалов на сайте Минфина РФ.

"По итогам января-сентября 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 787 млрд рублей, что на 4 365 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах.

Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-августа составил 1,7% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит составлял 578 миллиардов рублей или 0,3% ВВП. На конец 2025 года уровень дефицита бюджета оценивается в 5,7 триллиона рублей или 2,6% ВВП, согласно поправкам к бюджету на 2025 год.

"В целом в 2025 году дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,6% ВВП, а структурный первичный баланс в размере 1,3% ВВП. Превышение целевых параметров структурного первичного баланса по итогам года связано с замедлением роста ненефтегазовых доходов в условиях охлаждения инфляции и внутреннего спроса", - говорится в материалах.

Так, по предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-сентября 2025 года составил 30,725 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 19,5% год к году. С учетом понижения прогноза поступления ненефтегазовых доходов в проекте поправок к закону о бюджете на 2025 год предельный размер бюджетных ассигнований сохранен на уровне, утвержденном в законе о бюджете (№152-ФЗ от 24 июня 2025 года - "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов").

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2025 года составил 26 938 млрд рублей, что на 2,5% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+13% г/г), так и бюджетной системы в целом (+12% г/г) сохраняется положительная динамика", - отмечается в материалах.