МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Политическую элиту Великобритании нужно привлечь к суду за военные преступления, произошедшие при ее попустительстве на Украине, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.