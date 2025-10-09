Рейтинг@Mail.ru
Доброволец призвал судить политическую элиту Британии за поддержку Украины - РИА Новости, 09.10.2025
07:29 09.10.2025 (обновлено: 10:35 09.10.2025)
Доброволец призвал судить политическую элиту Британии за поддержку Украины
Доброволец призвал судить политическую элиту Британии за поддержку Украины
Доброволец призвал судить политическую элиту Британии за поддержку Украины
Политическую элиту Великобритании нужно привлечь к суду за военные преступления, произошедшие при ее попустительстве на Украине, заявил РИА Новости доброволец... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T07:29:00+03:00
2025-10-09T10:35:00+03:00
в мире
великобритания
россия
украина
великобритания
россия
украина
в мире, великобритания, россия, украина
В мире, Великобритания, Россия, Украина
Доброволец призвал судить политическую элиту Британии за поддержку Украины

Доброволец Миннис: Британию нужно судить за военные преступления на Украине

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Политическую элиту Великобритании нужно привлечь к суду за военные преступления, произошедшие при ее попустительстве на Украине, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.
"Её (Великобритании – ред.) преступная и политическая элита должна быть подвержена суду за военные преступления и преступления против человечности за их психопатическую поддержку Украины", - сказал Миннис.
Экс-наемник ВСУ назвал идею применения Tomahawk Украиной нелепой
8 октября, 15:47
Экс-наемник ВСУ назвал идею применения Tomahawk Украиной нелепой
8 октября, 15:47
По его словам, поддержка Лондоном киевского режима объясняется тем, что британские власти видят в России угрозу. По его мнению, в Лондоне "так и не простили президента Путина за то, что он избавился от их влияния на Россию, когда стал президентом".
Как указал Миннис, Великобритания всегда придерживалась антироссийской повестки, исповедовала расистские взгляды по отношению к своему народу.
"Великобритания и Запад в целом теряют своё мировое господство и власть. Старый мировой порядок больше не правит миром в однополярном ключе. Их поддержка Украины – это само по себе военное преступление и последний вздох умирающей и разваливающейся империи", - заключил он.
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.
Британский доброволец рассказал, почему вступил в ВС России
Вчера, 06:22
Британский доброволец рассказал, почему вступил в ВС России
Вчера, 06:22
 
В миреВеликобританияРоссияУкраина
 
 
