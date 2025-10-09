https://ria.ru/20251009/britanija-2047194991.html
Доброволец призвал судить политическую элиту Британии за поддержку Украины
Доброволец призвал судить политическую элиту Британии за поддержку Украины - РИА Новости, 09.10.2025
Доброволец призвал судить политическую элиту Британии за поддержку Украины
Политическую элиту Великобритании нужно привлечь к суду за военные преступления, произошедшие при ее попустительстве на Украине, заявил РИА Новости доброволец...
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Политическую элиту Великобритании нужно привлечь к суду за военные преступления, произошедшие при ее попустительстве на Украине, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.
"Её (Великобритании
– ред.) преступная и политическая элита должна быть подвержена суду за военные преступления и преступления против человечности за их психопатическую поддержку Украины", - сказал Миннис.
По его словам, поддержка Лондоном
киевского режима объясняется тем, что британские власти видят в России
угрозу. По его мнению, в Лондоне "так и не простили президента Путина за то, что он избавился от их влияния на Россию, когда стал президентом".
Как указал Миннис, Великобритания всегда придерживалась антироссийской повестки, исповедовала расистские взгляды по отношению к своему народу.
"Великобритания и Запад в целом теряют своё мировое господство и власть. Старый мировой порядок больше не правит миром в однополярном ключе. Их поддержка Украины
– это само по себе военное преступление и последний вздох умирающей и разваливающейся империи", - заключил он.
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.