Близнюк: биометрия в России будет развиваться через поведенческие факторы

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент Т-Технологий Станислав Близнюк предложил варианты развития биометрических систем в России, по его мнению, оно будет основано на человеческом поведении, сообщает компания.

Близнюк выступил в рамках форума "Финополис-2025".

"Сегодня закон устроен так, что порядочный человек сдает биометрию по согласию, а мошенник — нет. В итоге он может менять образы, имена, голоса, и система не имеет права это фиксировать. Получается правовой перекос: хорошие под контролем, а плохие — вне зоны видимости", — приводит компания слова Близнюка.

По его мнению, следующим этапом развития биометрических систем станет поведенческая биометрия — анализ индивидуальных паттернов поведения человека во времени, пространстве и действиях.

"По статическим данным — лицо, голос — это уже элемент прошлого. Поведенческая биометрия, когда система отслеживает, как человек действует в типичных для себя сценариях, гораздо точнее показывает, что происходит на самом деле", – сказал Близнюк.

Глава Т-Технологий подчеркнул, что по голосу можно определить, что человек находится в состоянии волнения или под давлением.

"Формально он идентифицирован, но операция совершается не по его доброй воле. Мы в таких случаях отказываем, и позже клиенты благодарят — признаются, что действительно действовали под принуждением", — рассказал он.

Близнюк подчеркнул, что коммерческие биометрические системы (КБС) должны играть ключевую роль в развитии этого направления.