Рейтинг@Mail.ru
Тонкости продвижения бизнеса обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/biznes-2047231373.html
Тонкости продвижения бизнеса обсудят на форуме "Сделано в России"
Тонкости продвижения бизнеса обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 09.10.2025
Тонкости продвижения бизнеса обсудят на форуме "Сделано в России"
Способы повышения узнаваемости в России и закрепления на внешних рынках обсудят участники сессии "От доверия на родине к успеху за рубежом. Made in Russia и... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:26:00+03:00
2025-10-09T11:26:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987782365_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_68012cb46e22227e684464e60e3f5142.jpg
https://ria.ru/20251009/rets-2047230244.html
https://ria.ru/20251008/eksport-2047036578.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987782365_524:137:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ff22fed6cc63c82619d4130bf9adb1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Тонкости продвижения бизнеса обсудят на форуме "Сделано в России"

Тонкости продвижения бизнеса обсудят на форуме "Сделано в России" 21 октября

© iStock.com / courtneykМужчина во время работы за ноутбуком
Мужчина во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© iStock.com / courtneyk
Мужчина во время работы за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Способы повышения узнаваемости в России и закрепления на внешних рынках обсудят участники сессии "От доверия на родине к успеху за рубежом. Made in Russia и сила продвижения", которая пройдет на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве, который организует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ).
"Медиатехнологи и представители бизнеса разберут ключевые принципы продвижения в России и за рубежом, правовые аспекты коммуникации брендов, а также поговорят о том, как успехи российских компаний формируют позитивный образ страны на международной арене: как отличается продвижение на внутреннем и внешнем рынке? Какие механизмы продвижения реально работают, как бизнесу продвигаться, соблюдая законодательные ограничения как внутри страны, так и за ее пределами, что бизнесу дает национальный бренд "Сделано в России", - говорится в сообщении центра.
Конференция Российские международные креативные сезоны - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Коллаборация поможет продвижению креативных индустрий на экспорт
Вчера, 11:22
Особое внимание будет уделено вопросам выстраивания системного позиционирования внутри страны - ведь только доверие отечественных потребителей способно стать основой прочной репутации на внешних рынках.
"Сегодня важно, чтобы продвижение российских товаров внутри страны и за рубежом говорило единым голосом. Это не только имиджевая задача - это вклад в экспортный потенциал и доверие к российскому бизнесу в целом", - подчеркивает РЭЦ.
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте форума.
Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.
Напомним, в рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.
Организатор Форума - Российский экспортный центр. Партнер деловой программы - правительство Москвы.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Объявлены победители Всероссийской премии "Экспортер года" 2025 года
8 октября, 12:38
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала