Тонкости продвижения бизнеса обсудят на форуме "Сделано в России"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Способы повышения узнаваемости в России и закрепления на внешних рынках обсудят участники сессии "От доверия на родине к успеху за рубежом. Made in Russia и сила продвижения", которая пройдет на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве, который организует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ).

"Медиатехнологи и представители бизнеса разберут ключевые принципы продвижения в России и за рубежом, правовые аспекты коммуникации брендов, а также поговорят о том, как успехи российских компаний формируют позитивный образ страны на международной арене: как отличается продвижение на внутреннем и внешнем рынке? Какие механизмы продвижения реально работают, как бизнесу продвигаться, соблюдая законодательные ограничения как внутри страны, так и за ее пределами, что бизнесу дает национальный бренд "Сделано в России", - говорится в сообщении центра.

Особое внимание будет уделено вопросам выстраивания системного позиционирования внутри страны - ведь только доверие отечественных потребителей способно стать основой прочной репутации на внешних рынках.

"Сегодня важно, чтобы продвижение российских товаров внутри страны и за рубежом говорило единым голосом. Это не только имиджевая задача - это вклад в экспортный потенциал и доверие к российскому бизнесу в целом", - подчеркивает РЭЦ.

Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте форума.

Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.

Напомним, в рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.

Организатор Форума - Российский экспортный центр. Партнер деловой программы - правительство Москвы.