Около 2,5 млн анализов качества воды провели в Москве с начала года
15:00 09.10.2025 (обновлено: 15:26 09.10.2025)
Около 2,5 млн анализов качества воды провели в Москве с начала года
Около 2,5 млн анализов качества воды провели в Москве с начала года - РИА Новости, 09.10.2025
Около 2,5 млн анализов качества воды провели в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства провели около 2,5 миллиона исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.10.2025
Около 2,5 млн анализов качества воды провели в Москве с начала года

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели около 2,5 миллиона исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. За январь - сентябрь этого года уже провели около 2,5 миллиона различных анализов", - рассказал Бирюков.
Демонтировано 17 плавающих фонтанов на зиму на Водоотводном канале в Москве
Вчера, 15:22
Заммэра напомнил, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.
"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что кроме лабораторных исследований следить за качеством воды в режиме реального времени помогают более 500 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов передаются в систему социально-гигиенического мониторинга столицы.
Водное зеркало: как проводят реабилитацию московских прудов
Вчера, 10:00
 
