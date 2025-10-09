https://ria.ru/20251009/biryukov-2047298879.html
Демонтировано 17 плавающих фонтанов на зиму на Водоотводном канале в Москве
Демонтировано 17 плавающих фонтанов на зиму на Водоотводном канале в Москве - РИА Новости, 09.10.2025
Демонтировано 17 плавающих фонтанов на зиму на Водоотводном канале в Москве
На зимний период демонтировано 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 09.10.2025
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. На зимний период демонтировано 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В Москве 1 октября завершился сезон работы фонтанов, после чего специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по их очистке и консервации. Подготовили к зиме 17 плавающих фонтанных модулей, расположенных на Водоотводном канале. С помощью специальной техники - самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов - модули, каждый весом около 300 килограммов, демонтировали и отвезли на склад для проведения технического обслуживания", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что плавающие фонтаны находятся на Водоотводном канале по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Комплекс был открыт в 2005 году.
"В 2023 году провели его капитальный ремонт – заменили все 17 модулей, насосное оборудование, форсунки, светильники подводной подсветки, системы фильтрации и трубопроводы. Обновили систему электроснабжения, насосное оборудование на берегу, отремонтировали помещение насосной станции. Установили современное видеонаблюдение. В результате водная картина фонтанов стала разнообразнее, световое оборудование теперь может выдавать полный цветовой спектр", - уточнили в ведомстве.