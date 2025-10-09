Выполнены работы по благоустройству у станции "Останкино" в Москве

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории, прилегающей к станции "Останкино" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом районе сейчас идет масштабное строительство жилых комплексов, там находятся предприятия, телецентр и Останкинская башня. В ходе благоустройства обустроили удобные подходы и подъезды к станции и обеспечили условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошли улица Новомосковская и проезд Дубовой рощи", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили ливневую систему.

"На участках улицы Новомосковская расширили тротуары, чтобы пешеходам, в том числе с маленькими детьми и колясками, было комфортно передвигаться, общая площадь пешеходной зоны составила почти 8,2 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложили 16,7 тысячи "квадратов" асфальта. На нерегулируемых пешеходных переходах установили 12 опор контрастного освещения. На пересечениях проезда Дубовой Рощи с улицей Новомосковской и улицы Новомосковской с 3-й Новоостанкинской обновили светофоры с последующей интеграцией их в интеллектуальную транспортную систему", - уточнил Бирюков.

Он отметил, что в районе благоустройства 80 старых опор освещения заменили на круглые конические фонари и уличные торшеры c энергоэффективными светильниками. Для пассажиров городского транспорта на Новомосковской улице установили два новых остановочных павильона, для автомобилистов организовали парковки.