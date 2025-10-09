Рейтинг@Mail.ru
Выполнены работы по благоустройству у станции "Останкино" в Москве - РИА Новости, 09.10.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:17 09.10.2025
Выполнены работы по благоустройству у станции "Останкино" в Москве
Выполнены работы по благоустройству у станции "Останкино" в Москве
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Выполнены работы по благоустройству у станции "Останкино" в Москве

Бирюков: специалисты КГХ провели благоустройство территории у Останкино

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Теплый день в Москве
Теплый день в Москве
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Теплый день в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории, прилегающей к станции "Останкино" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом районе сейчас идет масштабное строительство жилых комплексов, там находятся предприятия, телецентр и Останкинская башня. В ходе благоустройства обустроили удобные подходы и подъезды к станции и обеспечили условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошли улица Новомосковская и проезд Дубовой рощи", - рассказал Бирюков.
Лес - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Природных пожаров в 2025 году в Москве не зафиксировано, заявил Бирюков
25 сентября, 16:55
Заместитель мэра пояснил, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили ливневую систему.
"На участках улицы Новомосковская расширили тротуары, чтобы пешеходам, в том числе с маленькими детьми и колясками, было комфортно передвигаться, общая площадь пешеходной зоны составила почти 8,2 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложили 16,7 тысячи "квадратов" асфальта. На нерегулируемых пешеходных переходах установили 12 опор контрастного освещения. На пересечениях проезда Дубовой Рощи с улицей Новомосковской и улицы Новомосковской с 3-й Новоостанкинской обновили светофоры с последующей интеграцией их в интеллектуальную транспортную систему", - уточнил Бирюков.
Он отметил, что в районе благоустройства 80 старых опор освещения заменили на круглые конические фонари и уличные торшеры c энергоэффективными светильниками. Для пассажиров городского транспорта на Новомосковской улице установили два новых остановочных павильона, для автомобилистов организовали парковки.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающей территории разбили 10,7 тысячи квадратных метров газона.
Электросчетчики в подъезде жилого дома Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Москве бесплатно заменили более 190 тысяч электросчетчиков с начала года
8 октября, 10:24
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москва
Петр Бирюков
 
 
