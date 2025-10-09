Технологии Билайна помогут КАПИТАЛ LIFE в сфере ИИ

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн) и ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" (КАПИТАЛ LIFE) в рамках форума "Финополис-2025" в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения клиентского сервиса на рынке страхования жизни, сообщает пресс-служба оператора.

Подписание соглашения состоялось на стенде Ассоциации ФинТех (АФТ), учрежденной по инициативе Банка России и ключевых участников отечественного финансового рынка. Ее ассоциированными членами являются ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" и ПАО "ВымпелКом". Подписи под соглашением поставили и директор по работе с ключевыми клиентами Билайна Герман Бородов и генеральный директор ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич.

"Совместно с КАПИТАЛ LIFE мы создадим принципиально новый уровень клиентского сервиса: более персонализированный, безопасный и удобный. Платформа речевой аналитики Билайна (18+) поможет не только оптимизировать бизнес-процессы КАПИТАЛ LIFE, но и заложит основу для продуктов будущего, которые будут точно соответствовать ожиданиям современных клиентов. Это следующий шаг в нашей стратегии — быть не просто телеком-оператором, а технологическим партнером для лидеров из других отраслей", – приводит пресс-служба слова Бородова.

Подписанное соглашение предполагает объединение усилий компаний для совершенствования технологий клиентского сервиса на рынке страхования жизни и повышения качества обслуживания страхователей. В рамках сотрудничества планируется интеграция инновационных решений Билайна с цифровой платформой КАПИТАЛ LIFE. Платформа речевой аналитики Билайна, построенная на экосистеме больших данных с применением искусственного интеллекта, будет использоваться для повышения эффективности, безопасности и конфиденциальности коммуникаций с клиентами, а также формирования персонализированного продуктового и сервисного предложения.

Возможности платформы также будут применяться для развития цифровых ресурсов агентской сети по страхованию жизни, направленных на оптимизацию бизнес-процессов и сокращение времени на решение рутинных задач.