Белорусы крупно проиграли датчанам в отборочном матче ЧМ-2026

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сборная Белоруссии по футболу крупно проиграла команде Дании в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы С прошла на нейтральном поле в Венгрии и завершилась со счетом 6:0 в пользу датчан. По дублю оформили Расмус Хейлунд (19-я и 45-я минуты) и Андерс Дрейер (66, 78), еще по мячу забили Виктор Фрохольдт (14) и Патрик Доргу (45+6).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C
09 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
14’ • Victor Froholdt
19’ • Расмус Хойлунд
(Victor Froholdt)
45’ • Расмус Хойлунд
(Патрик Доргу)
45’ • Патрик Доргу
(Расмус Хойлунд)
66’ • Андерс Драйер
(Lucas Hoegsberg)
78’ • Андерс Драйер
После трех туров сборная Дании (7 очков) лидирует в группе C, далее следуют команды Шотландии (7) и Греции (3). Сборная Белоруссии (0), проигравшая все три встречи с общим счетом 1:13, замыкает таблицу.
В следующем туре сборная Белоруссии в гостях сыграет с командой Шотландии, а датчане примут греков. Обе встречи пройдут 12 октября.
