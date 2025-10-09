https://ria.ru/20251009/bank-2047305057.html
ЦБ допустит банки к работе с криптовалютами
Банк России планирует допустить банки к работе с криптовалютами, но установит для них жесткие требования по капиталу и резервированию, заявил первый заместитель РИА Новости, 09.10.2025
экономика
владимир чистюхин
центральный банк рф (цб рф)
СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Банк России планирует допустить банки к работе с криптовалютами, но установит для них жесткие требования по капиталу и резервированию, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мы регулятор, мы консерваторы, мы думаем, а насколько это, например, банковский бизнес - на свои балансы брать "крипту"? После дискуссии, в том числе с нашим банковским профессиональным сообществом, мы пришли к выводу, что, наверное, имеет смысл все-таки банки не исключать из данных операций", - сказал он на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
"Одновременно с этим мы планируем установить достаточно жесткие требования и ограничения по капиталу, и жесткие нормативы по резервированию для того, чтобы это не превращалась фактически в превалирующий вид деятельности", - добавил он.