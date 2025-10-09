ЦБ допустит банки к работе с криптовалютами

СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Банк России планирует допустить банки к работе с криптовалютами, но установит для них жесткие требования по капиталу и резервированию, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Мы регулятор, мы консерваторы, мы думаем, а насколько это, например, банковский бизнес - на свои балансы брать "крипту"? После дискуссии, в том числе с нашим банковским профессиональным сообществом, мы пришли к выводу, что, наверное, имеет смысл все-таки банки не исключать из данных операций", - сказал он на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.