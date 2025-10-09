https://ria.ru/20251009/artist-2047204999.html
СМИ утверждают, что Шуфутинскому провели срочную операцию
Российского артиста Михаила Шуфутинского некоторое время назад экстренно прооперировали из-за онкологического заболевания, пишет Telegram-канал Shot. РИА Новости, 09.10.2025
