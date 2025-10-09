Рейтинг@Mail.ru
СМИ утверждают, что Шуфутинскому провели срочную операцию
09.10.2025
СМИ утверждают, что Шуфутинскому провели срочную операцию
СМИ утверждают, что Шуфутинскому провели срочную операцию
Российского артиста Михаила Шуфутинского некоторое время назад экстренно прооперировали из-за онкологического заболевания, пишет Telegram-канал Shot.
общество
россия
михаил шуфутинский
общество, россия, михаил шуфутинский
Общество, Россия, Михаил Шуфутинский
СМИ утверждают, что Шуфутинскому провели срочную операцию

Михаилу Шуфутинскому провели срочную операцию. Насколько серьезен диагноз

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российского артиста Михаила Шуфутинского некоторое время назад экстренно прооперировали из-за онкологического заболевания, пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, у 77-летнего артиста выявили опухоль еще весной, после чего было принято решение провести операцию из-за потенциального риска злокачественного характера новообразования.
Процедура завершилась успешно, и вскоре артист вновь начал выступать и активно продолжал гастрольные туры по стране, однако ему рекомендовали регулярные консультации с онкологом, сообщается в материале.
Шуфутинский рассказал о получении российского гражданства
Общество Россия Михаил Шуфутинский
 
 
