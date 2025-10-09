https://ria.ru/20251009/aliev-2047296844.html
Алиев поблагодарил Путина за расследование причин крушения AZAL
Алиев поблагодарил Путина за расследование причин крушения AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
Алиев поблагодарил Путина за расследование причин крушения AZAL
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения... РИА Новости, 09.10.2025
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL.
"Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию (выяснение причин крушения самолета AZAL - ред.) под контролем... Вы лично контролируете ход следствия", - сказал Алиев в ходе встречи с Путиным.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.
Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.