Алиев поблагодарил Путина за расследование причин крушения AZAL

"Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию (выяснение причин крушения самолета AZAL - ред.) под контролем... Вы лично контролируете ход следствия", - сказал Алиев в ходе встречи с Путиным.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.