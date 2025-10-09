Рейтинг@Mail.ru
Алиев уверен, что следствие в России разберется в причинах падения самолета - РИА Новости, 09.10.2025
15:16 09.10.2025 (обновлено: 15:25 09.10.2025)
Алиев уверен, что следствие в России разберется в причинах падения самолета
Алиев уверен, что следствие в России разберется в причинах падения самолета
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии сомнений в том, что следствие, ход которого лично контролирует президент России Владимир Путин,... РИА Новости, 09.10.2025
Алиев уверен, что следствие в России разберется в причинах падения самолета

Алиев уверен, что следствие в России разберется в причинах падения самолета AZAL

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии сомнений в том, что следствие, ход которого лично контролирует президент России Владимир Путин, объективно разберётся в причинах крушения самолёта AZAL.
"Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений в том, что оно объективно во всем разберется", - сказал Алиев в ходе встречи с Путиным в Таджикистане.
Двусторонняя встреча была анонсирована накануне. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.
Алиев рассказал о контактах с Россией по делу о крушении самолета AZAL
РоссияКрушение рейса Баку — ГрозныйИльхам АлиевТаджикистанАзербайджанВладимир ПутинВ мире
 
 
