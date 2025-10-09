Израиль освободит из тюрем палестинских женщин и детей, заявил глава ХАМАС

КАИР, 9 окт - РИА Новости. Израиль освободит из тюрем всех палестинских детей и женщин, также будут отпущены на свободу 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 1,7 тысячи жителей сектора Газа, заявил глава движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.

"Будут освобождены 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября (2023 года - ред.). Также освободят всех женщин и детей", - сказал аль-Хайя в ходе выступления, которое транслировали арабские телеканалы.