21:23 09.10.2025 (обновлено: 21:25 09.10.2025)
Израиль освободит из тюрем палестинских женщин и детей, заявил глава ХАМАС
в мире, израиль, хамас
В мире, Израиль, ХАМАС
Израиль освободит из тюрем палестинских женщин и детей, заявил глава ХАМАС

Аль-Хайя рассказал, кого Израиль освободит из тюрем

© AP Photo / Khalil HamraХалиль аль-Хайя
Халиль аль-Хайя - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Халиль аль-Хайя. Архивное фото
КАИР, 9 окт - РИА Новости. Израиль освободит из тюрем всех палестинских детей и женщин, также будут отпущены на свободу 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 1,7 тысячи жителей сектора Газа, заявил глава движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.
"Будут освобождены 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября (2023 года - ред.). Также освободят всех женщин и детей", - сказал аль-Хайя в ходе выступления, которое транслировали арабские телеканалы.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ХАМАС получило от посредников и США гарантии, что война в Газе прекратится
