https://ria.ru/20251009/al-khayya-2047388640.html
Израиль освободит из тюрем палестинских женщин и детей, заявил глава ХАМАС
Израиль освободит из тюрем палестинских женщин и детей, заявил глава ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2025
Израиль освободит из тюрем палестинских женщин и детей, заявил глава ХАМАС
Израиль освободит из тюрем всех палестинских детей и женщин, также будут отпущены на свободу 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T21:23:00+03:00
2025-10-09T21:23:00+03:00
2025-10-09T21:25:00+03:00
в мире
израиль
хамас
израиль
в мире, израиль, хамас
Израиль освободит из тюрем палестинских женщин и детей, заявил глава ХАМАС
Аль-Хайя рассказал, кого Израиль освободит из тюрем
КАИР, 9 окт - РИА Новости. Израиль освободит из тюрем всех палестинских детей и женщин, также будут отпущены на свободу 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 1,7 тысячи жителей сектора Газа, заявил глава движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.
"Будут освобождены 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября (2023 года - ред.). Также освободят всех женщин и детей", - сказал аль-Хайя в ходе выступления, которое транслировали арабские телеканалы.