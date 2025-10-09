Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР решили арестовать активы Google в пользу России
14:58 09.10.2025 (обновлено: 17:42 09.10.2025)
В ЮАР решили арестовать активы Google в пользу России
В ЮАР решили арестовать активы Google в пользу России - РИА Новости, 09.10.2025
В ЮАР решили арестовать активы Google в пользу России
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) суд принял решение исполнить постановление московского арбитражного суда о взыскании с компании Google десяти миллиардов... РИА Новости, 09.10.2025
В ЮАР решили арестовать активы Google в пользу России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Южно-Африканской Республике (ЮАР) суд принял решение исполнить постановление московского арбитражного суда о взыскании с компании Google десяти миллиардов рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Верховный суд Южно-Африканской Республики принял первое решение в поддержку исполнения московского арбитража в пользу российской "дочки" Google по делу о банкротстве. <…> По итогам слушаний был вынесен приказ о наложении ареста на все активы Google International LLC, находящиеся в юрисдикции страны", — говорится в сообщении.
По данным источника, ордер на арест активов уже передан шерифу для дальнейшего исполнения.
В материале также отмечается, что заявки на выполнение решения российского суда в отношении Google были направлены в суды различных стран Африки, Азии и Европы, однако южноафриканский суд стал первым, кто постановил арестовать активы компании.
В июле Арбитражный суд Москвы по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО "Гугл", взыскал с материнской компании этого российского юрлица - американской Google International LLC - около десяти миллиардов рублей.
Суд удовлетворил требование Таляровского, признав незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей.
