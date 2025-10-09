"Сами напросились": Россия приготовила Европе неприятный сюрприз

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Бельгии заняли жесткую позицию: трогать замороженные активы Москвы нельзя. Потребовали юридических гарантий от финансовых рисков. Готовы ли в ЕС к коллективной ответственности и чем ответит Россия — в материале РИА Новости.

Делите риски

Речь о сумме, превышающей 300 миллиардов долларов. Большая часть — 191 миллиард евро (198 миллиардов долларов) — хранится в международном депозитарии Euroclear в Бельгии.

В 2023-м на их инвестировании заработали 4,4 миллиарда евро. В 2024-м — около семи.

Бельгия не хочет экспроприировать эти активы. В Euroclear не раз заявляли: отвечать за действия европейских чиновников не намерены. Теперь потребовали полных юридических гарантий от финансовых рисков.

"Я им сказал: нужны подписи лидеров всех стран ЕС", — сообщил премьер-министр Барт де Вевер.

И подтвердил: Бельгия против присвоения активов, которые "генерируют доходы и налоги".

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на 140 миллиардов евро за счет замороженных средств Банка России. Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН жестко ему возразил, отметив, что "этого не случится никогда". Слишком опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом.

« "Международное право однозначно запрещает конфискацию суверенных госактивов. Резервы ЦБ защищены доктриной государственного иммунитета — их нельзя отчуждать без согласия владельца. Попытки Брюсселя обойти этот принцип — например, формально признавая права Москвы на активы, но пуская их в оборот через "репарационный" кредит Украине, — не меняют сути", — пояснил РИА Новости Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.

Не хотят отвечать

Euroclear можно понять: во всей этой истории депозитарий рискует оказаться крайним и столкнуться с масштабными судебными исками.

« "В случае отсутствия документа о взятии на себя остальными членами ЕС финансовых рисков при обращении России в суд правительства этих стран могут заявить, что они ни при чем, дескать, Бельгия действовала на свой страх и риск. И превратить ее в общеевропейского козла отпущения", — указывает Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета "Высшая школа управления" Финансового университета.

« Как добавляет Марчел Кырлан, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право", разделение рисков подразумевает, что в случае успеха судебных исков со стороны России или встречных экономических мер компенсации пойдут из общеевропейского бюджета, а не от отдельных стран.

Требование Бельгией коллективных гарантий лишь подтверждает нежелание европейцев брать на себя эти риски, подчеркивает Иван Родионов, директор консалтингового агентства Rodionoff Group.

Плохие последствия

Москва ясно дала понять: подобные действия не останутся без ответа. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник, Россия готовит ответные меры.

« "Можно применить принцип зеркальности, конфисковав активы западных компаний, продолжающих работать в России. Ввести внешнее управление на предприятиях, запретить вывод капитала, предусмотреть специальные налоговые режимы, ограничения на использование интеллектуальной собственности", — перечисляет Кырлан.

В стране действуют сотни компаний ЕС — они понесут многомиллиардные убытки.

Суммарные же потери для стран G7 могут исчисляться сотнями миллиардов, особенно если учитывать не только прямой экономический ущерб, но и репутационный — для международной финансовой системы, предупреждает эксперт.

Однако главная угроза в том, что в случае конфискации Европа практически моментально лишится статуса крупнейшего мирового финансового центра, подчеркивает Хачатурян.

Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Бразилия моментально изымут значительные средства из европейской экономики, что приведет к еще большему сокращению ВВП, массовому банкротству компаний и в конечном итоге росту зависимости от США.