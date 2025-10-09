Рейтинг@Mail.ru
Духин рассказал о проектах Подмосковья на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:01 09.10.2025 (обновлено: 19:05 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/agrovystavka-2047364225.html
Духин рассказал о проектах Подмосковья на выставке "Золотая осень"
Духин рассказал о проектах Подмосковья на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 09.10.2025
Духин рассказал о проектах Подмосковья на выставке "Золотая осень"
Подмосковье представило на выставке "Золотая осень-2025" проекты с высоким уровнем цифровизации и роботизации процессов, сообщил зампред правительства региона... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:01:00+03:00
2025-10-09T19:05:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
подольск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047363879_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_61e5a2396f579ec6106759dafa44f394.jpg
https://ria.ru/20251009/agrovystavka-2047355178.html
https://ria.ru/20251008/predpriyatiya-2047022070.html
https://ria.ru/20251009/dostizhenie--2047340149.html
московская область (подмосковье)
серпухов
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047363879_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_bd6d077a9b5e1518df3ccdf94642048b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), серпухов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), подольск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Подольск
Духин рассказал о проектах Подмосковья на выставке "Золотая осень"

Вячеслав Духин рассказал о проектах Подмосковья на агровыставке "Золотая осень"

© пресс-служба губернатора и правительства Московской областиЗампред правительства Московской области Вячеслав Духин
Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подмосковье представило на выставке "Золотая осень-2025" проекты с высоким уровнем цифровизации и роботизации процессов, сообщил зампред правительства региона Вячеслав Духин.
Российская агропромышленная выставка, организатором которой является министерство сельского хозяйства РФ, в этом году проходит с 8 по 11 октября. Центральной темой стала цифровизация аграрного сектора, которая системно ведется в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных".
Подписание соглашения - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Подмосковье подписало 9 соглашений во время агровыставки
Вчера, 18:09
"Подмосковье часто не воспринимают как сельскохозяйственный регион, между тем это не так. У нас не очень много земли, поэтому наше призвание – это высокоэффективное, наукоемкое и технологичное сельское хозяйство, которое на относительно небольших площадях дает высокие результаты. Здесь, на "Золотой осени", область представляет проекты с высоким уровнем цифровизации, роботизации процессов", – приводит пресс-служба правительства Подмосковья слова Духина.
Он отметил, что на полях выставки подписано девять соглашений на общую сумму 6 миллиардов рублей.
В рамках выставки зампред правительства заключил ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями, которые будут реализовывать инвестпроекты на территории Подмосковья.
Среди них – предприятие "КБ Русь". Оно создало сельскохозяйственный дрон R-30 "Аршин", предназначенный для внесения средств защиты растений, удобрений полевых культур и распыления химических реагентов. Сейчас предприятие также занимается разработкой вертолета R-2200 "Бекас" для авиационно-химических работ на сельхоз полях большой площади.
Научно-производственная компания "АСКОНТ+", занимающаяся производством ветеринарных препаратов, планирует перепрофилировать действующий склад в городском округе Серпухов под производственный корпус, а также построить новый производственно-складской корпус. Объем инвестиций – 2,6 миллиарда рублей, будет создано 200 рабочих мест. Строительство планируют завершить в 2027 году.
Компания "Чистая линия" реализует на территории области целый ряд инвестпроектов. В Подольске планируется строительство производственно-складского комплекса с распределительным центром. Кроме того, продолжается реализация проекта по строительству нового производственно-складского комплекса, логистического центра и других объектов в городском округе Долгопрудный. Они позволят увеличить мощности до 31 тысячи тонн в год. Также в округе в 2027 году планируют запустить производство десертов и замороженных чаев.
Предприятие ООО "Сельхозпродукты" планирует построить молочно-товарную ферму на 1500 голов фуражного стада и 1550 голов ремонтного молодняка 0-24 месяца.
Мед - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Предприятия Алтая представляют продукты на выставке "Золотая осень"
8 октября, 12:03
Кроме того, в рамках выставки Духин встретился с председателем совета директоров Агрокомплекса "Иванисово" Юлией Серых. В городском округе Электросталь они занимаются непрерывным выращиванием овощных культур в защищенном грунте. Объем производства свежих овощей в теплицах на площади 20 гектаров – свыше 16 тысяч тонн в год. В агрокомплексе создано порядка 400 рабочих мест, а собственный логистический центр оснащен новейшим оборудованием по охлаждению, фасовке, упаковке и маркировке продукции. В планах – строительство II очереди тепличного комплекса площадью 15 гектаров. Объем инвестиций – порядка 9 миллиардов рублей. Будет создано 250 новых рабочих мест.
Также в рамках выставки ряд соглашений с инвесторами подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
В частности, компания "ПФМ", производящая в Раменском муниципальном округе премиальные и суперпремиальные корма для кошек и собак, планирует расширять производство. Проект, реализация которого запланирована на 2027-2028 годы, предусматривает запуск новой линии мощностью более 17 тысяч тонн продукции в год. Общий объем инвестиций – 240 миллионов рублей.
В городском округе Щелково К(Ф)Х "Цветков В.Н." в 2027 году построит новую молочно-товарную ферму на 1 тысячу голов крупного рогатого скота. Планируемый объем производства – около 10 тысяч тонн молока в год. Инвестиции в проект составят порядка 1 миллиарда рублей.
Компания "Кая-Трейд" планирует построить современный яйцеперерабатывающий завод в муниципальном округе Чехов. Планируемый объем производства – 250 тонн вареных яиц, 300 тысяч упаковок обработанных яиц и 500 тысяч литров меланжа в год. Инвестиции в проект – порядка 200 миллионов рублей.
С агрофирмой "Рыбхоз Шатурский" на выставке заключили соглашение о реализации инвестпроекта по восстановлению и модернизации полносистемного рыбоводного хозяйства.
Также в рамках выставки министр сельского хозяйства Московской области провел встречи с представителями ГК "ЭкоНива", "ТиЭйч-Рус Милк Фуд" и "АПХ "Зеленая Долина", в рамках которых обсудили планы по развитию на территории региона.
Растение - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Достижение технологического лидерства АПК обсудили на "Золотой осени"
Вчера, 17:55
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Подольск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала