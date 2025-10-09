Духин рассказал о проектах Подмосковья на выставке "Золотая осень"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подмосковье представило на выставке "Золотая осень-2025" проекты с высоким уровнем цифровизации и роботизации процессов, сообщил зампред правительства региона Вячеслав Духин.

Российская агропромышленная выставка, организатором которой является министерство сельского хозяйства РФ, в этом году проходит с 8 по 11 октября. Центральной темой стала цифровизация аграрного сектора, которая системно ведется в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных".

"Подмосковье часто не воспринимают как сельскохозяйственный регион, между тем это не так. У нас не очень много земли, поэтому наше призвание – это высокоэффективное, наукоемкое и технологичное сельское хозяйство, которое на относительно небольших площадях дает высокие результаты. Здесь, на "Золотой осени", область представляет проекты с высоким уровнем цифровизации, роботизации процессов", – приводит пресс-служба правительства Подмосковья слова Духина.

Он отметил, что на полях выставки подписано девять соглашений на общую сумму 6 миллиардов рублей.

В рамках выставки зампред правительства заключил ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями, которые будут реализовывать инвестпроекты на территории Подмосковья.

Среди них – предприятие "КБ Русь". Оно создало сельскохозяйственный дрон R-30 "Аршин", предназначенный для внесения средств защиты растений, удобрений полевых культур и распыления химических реагентов. Сейчас предприятие также занимается разработкой вертолета R-2200 "Бекас" для авиационно-химических работ на сельхоз полях большой площади.

Научно-производственная компания "АСКОНТ+", занимающаяся производством ветеринарных препаратов, планирует перепрофилировать действующий склад в городском округе Серпухов под производственный корпус, а также построить новый производственно-складской корпус. Объем инвестиций – 2,6 миллиарда рублей, будет создано 200 рабочих мест. Строительство планируют завершить в 2027 году.

Компания "Чистая линия" реализует на территории области целый ряд инвестпроектов. В Подольске планируется строительство производственно-складского комплекса с распределительным центром. Кроме того, продолжается реализация проекта по строительству нового производственно-складского комплекса, логистического центра и других объектов в городском округе Долгопрудный. Они позволят увеличить мощности до 31 тысячи тонн в год. Также в округе в 2027 году планируют запустить производство десертов и замороженных чаев.

Предприятие ООО "Сельхозпродукты" планирует построить молочно-товарную ферму на 1500 голов фуражного стада и 1550 голов ремонтного молодняка 0-24 месяца.

Кроме того, в рамках выставки Духин встретился с председателем совета директоров Агрокомплекса "Иванисово" Юлией Серых. В городском округе Электросталь они занимаются непрерывным выращиванием овощных культур в защищенном грунте. Объем производства свежих овощей в теплицах на площади 20 гектаров – свыше 16 тысяч тонн в год. В агрокомплексе создано порядка 400 рабочих мест, а собственный логистический центр оснащен новейшим оборудованием по охлаждению, фасовке, упаковке и маркировке продукции. В планах – строительство II очереди тепличного комплекса площадью 15 гектаров. Объем инвестиций – порядка 9 миллиардов рублей. Будет создано 250 новых рабочих мест.

Также в рамках выставки ряд соглашений с инвесторами подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В частности, компания "ПФМ", производящая в Раменском муниципальном округе премиальные и суперпремиальные корма для кошек и собак, планирует расширять производство. Проект, реализация которого запланирована на 2027-2028 годы, предусматривает запуск новой линии мощностью более 17 тысяч тонн продукции в год. Общий объем инвестиций – 240 миллионов рублей.

В городском округе Щелково К(Ф)Х "Цветков В.Н." в 2027 году построит новую молочно-товарную ферму на 1 тысячу голов крупного рогатого скота. Планируемый объем производства – около 10 тысяч тонн молока в год. Инвестиции в проект составят порядка 1 миллиарда рублей.

Компания "Кая-Трейд" планирует построить современный яйцеперерабатывающий завод в муниципальном округе Чехов. Планируемый объем производства – 250 тонн вареных яиц, 300 тысяч упаковок обработанных яиц и 500 тысяч литров меланжа в год. Инвестиции в проект – порядка 200 миллионов рублей.

С агрофирмой "Рыбхоз Шатурский" на выставке заключили соглашение о реализации инвестпроекта по восстановлению и модернизации полносистемного рыбоводного хозяйства.