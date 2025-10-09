Подмосковье подписало 9 соглашений во время агровыставки

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подмосковье подписало девять соглашений на 6 миллиардов рублей во время выставки "Золотая осень - 2025", которая проходит с 8 по 11 октября в "Тимирязев Центре", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, регион оформил соглашение с агрофирмой "Рыбхоз Шатурский". Будет реализован инвестпроект по восстановлению и модернизации полносистемного рыбоводного хозяйства на территории муниципального округа Шатура. Проект предусматривает полный цикл производства: от выращивания рыбопосадочного материала и товарной рыбы до ее переработки и реализации.

"Мы подписали девять соглашений на полях выставки “Золотая осень – 2025” на общую сумму 6 миллиардов рублей. Каждое из них способствует развитию цифровых решений в АПК Подмосковья. Все внедряемые инновации – это технологии будущего. Мы со своей стороны будем помогать компаниям реализовывать эти проекты. Вчера мы подписали соглашение о создании пилотной площадки на базе подмосковного агрохолдинга, где будем тестировать и внедрять автоматизированные решения в АПК региона", – прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.

В ведомстве отметили, что объем инвестиций составит 60 миллионов рублей. Производственная мощность будет увеличена до 30 тонн рыбопосадочного материала, 150 тонн товарной рыбы и 150 голов племенного стада в год.

Проект направлен на возрождение рыбхоза "Шатурский", основанного в 1959 году. В рамках реализации планируется реконструкция и ввод в эксплуатацию около 200 гектаров прудов, восстановление гидромелиоративной системы на площади 261 гектар (каналы, дамбы, шлюзы), строительство современной рыбоводной инфраструктуры, включающей инкубационный цех, цех доращивания молоди и переработки рыбы, склады кормов и удобрений, лабораторно-офисный блок, создание научно-просветительского центра "Аквакультура" для осуществления научных исследований, прохождения практики студентами профильных учебных заведений, проведения конференций и лекций.