Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье подписало 9 соглашений во время агровыставки - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:09 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/agrovystavka-2047355178.html
Подмосковье подписало 9 соглашений во время агровыставки
Подмосковье подписало 9 соглашений во время агровыставки - РИА Новости, 09.10.2025
Подмосковье подписало 9 соглашений во время агровыставки
Подмосковье подписало девять соглашений на 6 миллиардов рублей во время выставки "Золотая осень - 2025", которая проходит с 8 по 11 октября в "Тимирязев... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:09:00+03:00
2025-10-09T18:09:00+03:00
новости подмосковья
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934052374_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_7033e646dd77b2a9c6bfaca8c54739d3.jpg
https://ria.ru/20251009/dostizhenie--2047340149.html
https://ria.ru/20251008/predpriyatiya-2047022070.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934052374_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_5716f0b08ca7b3e150b12d22bce5a012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Подмосковье подписало 9 соглашений во время агровыставки

Подмосковье заключило девять соглашений на выставке "Золотая осень - 2025"

© iStock.com / fizkesПодписание соглашения
Подписание соглашения - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© iStock.com / fizkes
Подписание соглашения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подмосковье подписало девять соглашений на 6 миллиардов рублей во время выставки "Золотая осень - 2025", которая проходит с 8 по 11 октября в "Тимирязев Центре", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В частности, регион оформил соглашение с агрофирмой "Рыбхоз Шатурский". Будет реализован инвестпроект по восстановлению и модернизации полносистемного рыбоводного хозяйства на территории муниципального округа Шатура. Проект предусматривает полный цикл производства: от выращивания рыбопосадочного материала и товарной рыбы до ее переработки и реализации.
Растение - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Достижение технологического лидерства АПК обсудили на "Золотой осени"
Вчера, 17:55
"Мы подписали девять соглашений на полях выставки “Золотая осень – 2025” на общую сумму 6 миллиардов рублей. Каждое из них способствует развитию цифровых решений в АПК Подмосковья. Все внедряемые инновации – это технологии будущего. Мы со своей стороны будем помогать компаниям реализовывать эти проекты. Вчера мы подписали соглашение о создании пилотной площадки на базе подмосковного агрохолдинга, где будем тестировать и внедрять автоматизированные решения в АПК региона", – прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что объем инвестиций составит 60 миллионов рублей. Производственная мощность будет увеличена до 30 тонн рыбопосадочного материала, 150 тонн товарной рыбы и 150 голов племенного стада в год.
Проект направлен на возрождение рыбхоза "Шатурский", основанного в 1959 году. В рамках реализации планируется реконструкция и ввод в эксплуатацию около 200 гектаров прудов, восстановление гидромелиоративной системы на площади 261 гектар (каналы, дамбы, шлюзы), строительство современной рыбоводной инфраструктуры, включающей инкубационный цех, цех доращивания молоди и переработки рыбы, склады кормов и удобрений, лабораторно-офисный блок, создание научно-просветительского центра "Аквакультура" для осуществления научных исследований, прохождения практики студентами профильных учебных заведений, проведения конференций и лекций.
Срок реализации – 2025 – 2031 года, под проект предоставлен земельный участок общей площадью 568,95 гектара. В настоящее время ведется подготовка по техническому вводу земель в оборот.
Мед - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Предприятия Алтая представляют продукты на выставке "Золотая осень"
8 октября, 12:03
 
Новости ПодмосковьяТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала