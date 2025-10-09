Рейтинг@Mail.ru
Полигон для тестирования агротехнологий запустят в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2025
Новости Подмосковья
 
15:49 09.10.2025
Полигон для тестирования агротехнологий запустят в Подмосковье
Полигон для тестирования агротехнологий запустят в Подмосковье
В Подмосковье создадут пилотную площадку для испытаний цифровых технологий в сельском хозяйстве на базе предприятий подмосковного агрохолдинга, сообщает... РИА Новости, 09.10.2025
московская область (подмосковье)
1920
1920
true
Полигон для тестирования агротехнологий запустят в Подмосковье

Площадку для испытаний цифровых агротехнологий создадут в Подмосковье

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Подмосковье создадут пилотную площадку для испытаний цифровых технологий в сельском хозяйстве на базе предприятий подмосковного агрохолдинга, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Соответствующее соглашение было подписано 8 октября на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2025" министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергеем Двойных и председателем совета директоров АО "Агрофирма Сосновка".
Министр отметил, что цифровизация агропромышленного комплекса является одной из ключевых целей развития отрасли в Подмосковье. Они создают условия для внедрения технологий, которые позволят сельхозпроизводителям повышать эффективность, производительность и рентабельность хозяйств.
"Активно работаем совместно с аграриями в этом направлении", — приводит пресс-служба слова Двойных.
По данным ведомства, соглашение направлено на внедрение цифровых технологий в молочное производство. Планы включают внедрение комплексных систем автоматизированного учета и контроля на всех этапах — от процесса доения до логистики готовой продукции. Также будут использоваться специальные устройства для мониторинга здоровья и продуктивности животных, а также ведение электронного учета кормления и племенных данных. На территории агрохолдинга создадут специализированный испытательный полигон, где будут тестироваться роботизированные доильные комплексы и сенсорные системы ранней диагностики заболеваний. Особый акцент сделают на создании системы интеллектуального климат-контроля, сборе и анализе данных для оптимизации кормления, улучшения условий содержания животных и точного прогнозирования объемов производства молока.
Проектом также закладывается внедрение алгоритмов машинного обучения, развитие цифровых платформ для управления логистическими цепочками, обучение персонала работе с новыми технологиями и формирование единого цифрового пространства для взаимодействия со всеми участниками производственной цепи — от поставщиков и переработчиков до агрономов и надзорных ведомств. Кроме того, в рамках проекта будут применяться технологии машинного обучения. Внимание уделят и развитию цифровых сервисов для управления логистикой. Сотрудники предприятий пройдут обучение работе с новыми инструментами. Также будет выстроено цифровое взаимодействие со всеми участниками процесса: поставщиками, переработчиками, агрономами и контролирующими органами.
Агрохолдинг "ОСП агро", где планируется площадка, объединяет несколько предприятий. В распоряжении компании находится около 18 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, где выращиваются картофель, овощи, зерновые и кормовые культуры. Холдинг комплексно развивает различные направления агропромышленного производства: молочное животноводство и воспроизводство крупного рогатого скота, пчеловодство и племенное коневодство. Собственная производственная база включает два комбикормовых завода и современные хранилища.
В ведомстве указали, что в 2024 году сельхозпредприятия Подмосковья произвели почти 700 тысяч тонн сырого молока. Благодаря реализации проектов, таких как создание цифровой пилотной площадки, к 2030 году планируется увеличить объем производства более чем в 1,5 раза.
