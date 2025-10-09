https://ria.ru/20251009/afganistan-2047326182.html
Путин рассказал о ситуации с терроризмом в Афганистане
Путин рассказал о ситуации с терроризмом в Афганистане - РИА Новости, 09.10.2025
Путин рассказал о ситуации с терроризмом в Афганистане
Террористические структуры по-прежнему пытаются использовать Афганистан для распространения экстремизма, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Путин рассказал о ситуации с терроризмом в Афганистане
Путин: террористы хотят использовать Афганистан для распространения экстремизма