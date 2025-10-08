https://ria.ru/20251008/zhenschina-2046981025.html
При ударе ВСУ по Донецку пострадала пожилая женщина
При ударе ВСУ по Донецку пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 08.10.2025
При ударе ВСУ по Донецку пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина ранена, повреждены дома в результате ночной атаки украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 08.10.2025
При ударе ВСУ по Донецку пострадала пожилая женщина
При ударе ВСУ по Кировскому району Донецку пострадала пожилая женщина