При ударе ВСУ по Донецку пострадала пожилая женщина
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 08.10.2025 (обновлено: 08:37 08.10.2025)
При ударе ВСУ по Донецку пострадала пожилая женщина
При ударе ВСУ по Донецку пострадала пожилая женщина
При ударе ВСУ по Донецку пострадала пожилая женщина

При ударе ВСУ по Кировскому району Донецку пострадала пожилая женщина

ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Пожилая женщина ранена, повреждены дома в результате ночной атаки украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
Кировском районе в результате ночной атаки ударного БПЛА ранена женщина 1938 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также повреждены дома по улице Дагестанская.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
