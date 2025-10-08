МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский проворачивает огромное множество денежных махинаций, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram‑канале, комментируя разоблачение главы киевского режима конгрессвуман Анной Паулиной Луной.
"50 миллионов долларов в месяц — только по одному направлению. И это лишь вершина айсберга. Таких направлений и схем легализации украденных средств на Украине — десятки, а мелких потоков — сотни", — написал он.
Во вторник член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский каждый месяц переводит примерно 50 миллионов долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии.
Ранее Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.