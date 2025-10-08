Рейтинг@Mail.ru
В Раде резко высказались на фоне разоблачения Зеленского - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/zelenskiy-2047157581.html
В Раде резко высказались на фоне разоблачения Зеленского
В Раде резко высказались на фоне разоблачения Зеленского - РИА Новости, 08.10.2025
В Раде резко высказались на фоне разоблачения Зеленского
Владимир Зеленский проворачивает огромное множество денежных махинаций, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram‑канале, комментируя разоблачение... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T21:43:00+03:00
2025-10-08T21:43:00+03:00
в мире
украина
сша
саудовская аравия
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_645f48fab475097aac791d63054d32ea.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2047093233.html
https://ria.ru/20251008/zelenskiy-2047052566.html
украина
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_965edc9db36155771ccebf2ed3781f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, саудовская аравия, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
В Раде резко высказались на фоне разоблачения Зеленского

Депутат Рады Дмитрук прокомментировал переводы Зеленским денег в саудовский банк

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский проворачивает огромное множество денежных махинаций, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram‑канале, комментируя разоблачение главы киевского режима конгрессвуман Анной Паулиной Луной.
"50 миллионов долларов в месяц — только по одному направлению. И это лишь вершина айсберга. Таких направлений и схем легализации украденных средств на Украине — десятки, а мелких потоков — сотни", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
На Западе забили тревогу из-за плана Зеленского
Вчера, 16:27
Во вторник член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский каждый месяц переводит примерно 50 миллионов долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии.
Ранее Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Двадцать шестого июня он опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений". Согласно этим данным, 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Деструктивные дебилы". Зеленский устроил истерику из-за встречи в Раде
Вчера, 13:44
 
В миреУкраинаСШАСаудовская АравияВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала