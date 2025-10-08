https://ria.ru/20251008/zdorove-2047045336.html
Почти 3,9 миллиона жителей Московской области проверили здоровье
2025-10-08T13:00:00+03:00
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Почти 3,9 миллиона жителей Московской области проверили свое здоровье в этом году, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Бесплатную диагностику можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, а для жителей отдаленных населенных пунктов организованы выездные мобильные комплексы. Первый этап обследования также доступен в фельдшерско-акушерских пунктах.
"Регулярная диагностика позволяет держать под контролем свое здоровье, вовремя выявлять и лечить различные заболевания. Поэтому важно проходить обследование хотя бы раз в год", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой.
Она также отметила, что для удобства жителей диспансеризацию можно пройти даже в субботу.
По данным ведомства, ознакомиться с результатами обследования теперь можно без визита в поликлинику — заключение направляется в личный кабинет на региональном портале "Здоровье" или обсуждается на телемедицинской консультации с врачом. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Записаться можно онлайн на портале "Здоровье", по телефону 122, через инфоматы в поликлиниках или с помощью телеграм-бота.
Профилактические осмотры в Подмосковье проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".