Защита Гуцул рассчитывает на пересмотр дела в Апелляционной палате - РИА Новости, 08.10.2025
15:58 08.10.2025
Защита Гуцул рассчитывает на пересмотр дела в Апелляционной палате
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, оон, европейский суд по правам человека (еспч), sputnik молдова, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, ООН, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Sputnik Молдова, Парламентские выборы в Молдавии
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Процесс обжалования приговора главы Гагаузии Евгении Гуцул будет долгим, но его итогом должно стать решение о пересмотре ее дела, заявил журналистам в среду международный адвокат Гонсало Бойе.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита в свою очередь подала апелляцию в Кишиневскую Апелляционную палату, рассмотрение дела начнется 8 октября.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Власти Молдавии объявили Таубер в международный розыск
7 октября, 23:34
"Я не думаю, что сегодня будет принято решение, это будет долгий процесс. Но мы надеемся, что в итоге Апелляционная палата примет решение в пользу пересмотра дела. Мы предпримем действия по обращению в ООН и ЕСПЧ", - заявил Бойе.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Санду судится с односельчанкой, обвинившей ее деда в депортациях молдаван
3 октября, 15:51
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуООНЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Sputnik МолдоваПарламентские выборы в Молдавии
 
 
