Защита Гуцул рассчитывает на пересмотр дела в Апелляционной палате

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Процесс обжалования приговора главы Гагаузии Евгении Гуцул будет долгим, но его итогом должно стать решение о пересмотре ее дела, заявил журналистам в среду международный адвокат Гонсало Бойе.