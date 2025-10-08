Союзникам Залужного предлагали стать депутатами, пишут СМИ

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ряд высокопоставленных военных чиновников из числа союзников экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного получали предложения о том, чтобы занять пост депутатов парламента в случае, если следующим главой Украины станет Залужный, сообщает портал Intelligence Online со ссылкой на источник, знакомый со списком потенциальных членов будущего парламента.
Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. По данным Guardian, в личных беседах Залужный не подтверждал информацию о планах идти в политику, однако позволил себе поразмышлять о том, какую политическую "платформу" он бы предложил, если бы все же принял такое решение.
"Источник, ознакомленный со списком возможных членов парламента, заявил, что в нем упоминались несколько высокопоставленных военных чиновников, им предлагали в перспективе стать членами парламента, если Залужный станет преемником... Владимира Зеленского", - говорится в материале портала.
В конце июля служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
