Рейтинг@Mail.ru
Союзникам Залужного предлагали стать депутатами, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/zaluzhnyj-2047004942.html
Союзникам Залужного предлагали стать депутатами, пишут СМИ
Союзникам Залужного предлагали стать депутатами, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
Союзникам Залужного предлагали стать депутатами, пишут СМИ
Ряд высокопоставленных военных чиновников из числа союзников экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного получали предложения о том,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:07:00+03:00
2025-10-08T11:07:00+03:00
в мире
украина
сша
великобритания
валерий залужный
владимир зеленский
андрей ермак
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07e3625ae5fcf0594e669d8fd628f63b.jpg
https://ria.ru/20251006/zaluzhnyy-2046598004.html
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038218942.html
украина
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409583_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_2aee2e7df753282d3933cc0a19823b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, США, Великобритания, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Союзникам Залужного предлагали стать депутатами, пишут СМИ

Intelligence Online: союзникам Залужного предлагали стать депутатами

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ряд высокопоставленных военных чиновников из числа союзников экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного получали предложения о том, чтобы занять пост депутатов парламента в случае, если следующим главой Украины станет Залужный, сообщает портал Intelligence Online со ссылкой на источник, знакомый со списком потенциальных членов будущего парламента.
Ранее журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон заявила, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. По данным Guardian, в личных беседах Залужный не подтверждал информацию о планах идти в политику, однако позволил себе поразмышлять о том, какую политическую "платформу" он бы предложил, если бы все же принял такое решение.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление об "Орешнике"
6 октября, 11:47
"Источник, ознакомленный со списком возможных членов парламента, заявил, что в нем упоминались несколько высокопоставленных военных чиновников, им предлагали в перспективе стать членами парламента, если Залужный станет преемником... Владимира Зеленского", - говорится в материале портала.
В конце июля служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, главы ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и Залужного, где обсуждалась возможность смещения Зеленского. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Украина обезглавлена: Зеленского и Залужного теперь закопают вместе
29 августа, 08:00
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала