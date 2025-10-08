Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал реакцию ООН на ситуацию вокруг УПЦ
16:50 08.10.2025 (обновлено: 16:51 08.10.2025)
МИД прокомментировал реакцию ООН на ситуацию вокруг УПЦ
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реакция структуры ООН на ситуацию вокруг Украинской православной церкви (УПЦ) говорит о масштабах и серьёзности происходящего и о необходимости незамедлительного вмешательства международных правозащитных структур, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее УВКПЧ ООН опубликовало коммюнике, из которого следует, что эксперты подразделения обеспокоены гонениями на УПЦ, что ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики на Украине. Также эксперты отметили, что попытки идеологически обосновать роспуск вероисповедальных организаций на Украине рискуют криминализировать свободу мысли, религии или убеждений.
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Митрополит УПЦ рассказал в ООН о мобилизации священников на Украине
6 октября, 17:20
"Появление такой реакции ооновских правозащитных механизмов, которые сложно не уличить в политической ангажированности, свидетельствует о масштабах и серьёзности ситуации вокруг УПЦ на Украине и необходимости незамедлительного вмешательства международных правозащитных структур, включая Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им управления", - сказала Захарова на брифинге.
Она обратила внимание на беспрецедентность заявления экспертов ООН, подчеркнув, что впервые с 2018 года, когда на Украине была развязана война против УПЦ, правозащитные механизмы ООН "заметили" "беспредел и беззаконие, безнаказанность и аморальность", творимые киевским режимом в отношении священнослужителей и прихожан УПЦ, и публично дали свои критические оценки происходящему.
"Ооновские правозащитники наконец выразили озабоченность относительно ограничения свободы вероисповедания и свершения религиозных обрядов на Украине, которые вводились под предлогом церковных и канонических связей УПЦ, как заявлял киевский режим, с Московским патриархатом", - отметила Захарова.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Луганская школьница осудила ООН за бездействии в ситуации с "Миротворцем"
7 октября, 15:16
По ее словам, эксперты ООН подчеркнули свою обеспокоенность в связи с решением украинских властей в июле 2025 года лишить гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия по так называемым соображениям национальной безопасности.
"Кроме того, в заявлении отмечены продолжающиеся судебные разбирательства в отношении высших иерархов УПЦ, духовенства, правозащитников", - добавила дипломат.
Она пояснила, что у экспертов ООН вызывает серьёзную озабоченность действие украинского закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который, по их данным, противоречит международным стандартам в области прав человека.
"Смягчённые оценки, безусловно, но наконец-то они подали свой голос хотя бы так. Спецпроцедуры СПЧ подчеркнули, что в соответствии с международном пактом о гражданских и политических правах свобода совести, мысли и религии не подлежит ограничениям даже в условиях вооружённого конфликта", - сказала Захарова.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
МИД не надеется, что в Киеве прислушаются к словам в защиту УПЦ
2 октября, 13:05
Официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва поддерживает призыв экспертов ООН к украинским властям пересмотреть печально известные упомянутые законы и прекратить судебные разбирательства и административные меры в отношении духовенства, правозащитников и журналистов.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ во Львовской области
6 октября, 16:56
 
В мире Украина Россия Москва Мария Захарова Владимир Зеленский ООН Московский Патриархат Служба безопасности Украины
 
 
