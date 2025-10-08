Ректор Сеченовки назвал болезни, которые сокращают жизнь человека

Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото

Ученый во время работы в лаборатории

© Depositphotos.com / Alexander Raths Ученый во время работы в лаборатории

ГЕЛЕНДЖИК, 8 окт — РИА Новости. Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания являются самыми частыми причинами смертности среди людей, необходима система раннего обнаружения рисков их развития у еще здорового человека, сообщил РИА Новости ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.

« "Безусловные лидеры по смертности — сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Но эти болезни не возникают внезапно, чаще всего они — результат накопленных рисков: гипертонии, дислипидемии, хронического воспаления, поздней диагностики и недостаточной профилактики", — сказал Глыбочко на полях форума "Биопром 2025".

По его словам, главный враг долголетия — не сама болезнь, а ее позднее выявление.

"Главный союзник — система раннего обнаружения рисков у еще здоровых людей. Именно на этом строится современная парадигма: не ждать симптомов, а предотвращать развитие болезни", — добавил ректор.