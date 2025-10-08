Рейтинг@Mail.ru
Ректор Сеченовки назвал болезни, которые сокращают жизнь человека
03:53 08.10.2025 (обновлено: 06:16 08.10.2025)
Ректор Сеченовки назвал болезни, которые сокращают жизнь человека
Ректор Сеченовки назвал болезни, которые сокращают жизнь человека
петр глыбочко, россия, здоровье - общество
Петр Глыбочко, Россия, Здоровье - Общество
Ректор Сеченовки назвал болезни, которые сокращают жизнь человека

ГЕЛЕНДЖИК, 8 окт — РИА Новости. Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания являются самыми частыми причинами смертности среди людей, необходима система раннего обнаружения рисков их развития у еще здорового человека, сообщил РИА Новости ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко.
"Безусловные лидеры по смертности — сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Но эти болезни не возникают внезапно, чаще всего они — результат накопленных рисков: гипертонии, дислипидемии, хронического воспаления, поздней диагностики и недостаточной профилактики", — сказал Глыбочко на полях форума "Биопром 2025".

По его словам, главный враг долголетия — не сама болезнь, а ее позднее выявление.
"Главный союзник — система раннего обнаружения рисков у еще здоровых людей. Именно на этом строится современная парадигма: не ждать симптомов, а предотвращать развитие болезни", — добавил ректор.
Глыбочко отметил, что в Сеченовском университете развиваются подходы, которые позволяют выявлять скрытые угрозы — от аритмий до молекулярных признаков опухолей и нарушений метаболизма — задолго до клинических проявлений.
