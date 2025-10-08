https://ria.ru/20251008/vzryv-2046960590.html
В Черкассах прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в Черкассах и на окраинах города, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
В Черкассах и на окраине города прогремел взрыв