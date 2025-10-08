Решение по санкциям против NIS примут в среду, заявил Вулин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Решение о введении или новой отсрочке санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) будет принято в среду, и Сербия наверняка не станет действовать без согласования с Россией, заявил основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

"Сегодня должно быть принято решение новое: или о новом переносе введения санкций, или об окончательном введении санкций", - отметил Вулин , выступая на Петербургском международном газовом форуме.

Вулин считает, что от Сербии требуется отнять часть NIS, находящейся в российской собственности, и навсегда испортить связи с РФ

"Я не являюсь частью власти, но я вполне уверен, что Сербия не примет решение о том, чтобы отнять чужое имущество, и что Сербия не сделает ничего без договоренности с Российской Федерацией", - заключил он.

США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). После этого Белград уже восемь раз просил американские власти отсрочить применения ограничительных мер. Предыдущая отсрочка завершалась 26 сентября, но была продлена сначала до 1 октября, а затем, как писали сербские СМИ со ссылкой на источник, - до 8-9 октября.

Как заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич , возможностей для отсрочки санкций больше нет. По его словам, единственным выходом является национализации компании, что сербский лидер назвал "последним шагом", выразив нежелание действовать в этом направлении.

Директор NIS Кирилл Турденёв в письме работникам ранее заверял, что компания обеспечила резервы и имеет "альтернативные пути" для оплаты топлива на заправках в случае введения санкций и отказа банков сотрудничать.

Вучич после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает контакты с Белградом и ведет переговоры по урегулированию ситуации вокруг российско-сербской компании с Вашингтоном

Нефтяная индустрия Сербии " - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.