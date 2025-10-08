Рейтинг@Mail.ru
Решение по санкциям против NIS примут в среду, заявил Вулин - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 08.10.2025 (обновлено: 11:44 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/vulin-2047009727.html
Решение по санкциям против NIS примут в среду, заявил Вулин
Решение по санкциям против NIS примут в среду, заявил Вулин - РИА Новости, 08.10.2025
Решение по санкциям против NIS примут в среду, заявил Вулин
Решение о введении или новой отсрочке санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) будет принято в среду, и Сербия наверняка не станет действовать без... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:21:00+03:00
2025-10-08T11:44:00+03:00
сербия
россия
в мире
сша
александр вулин
нефтяная индустрия сербии
александр вучич
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971523_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_7aa63b4df85466fc74daeb79b82ed701.jpg
https://ria.ru/20251007/vuchichi-2046834015.html
https://ria.ru/20251005/vulin-2046488455.html
сербия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971523_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3a1118bb454e0799c7fab6c950cead41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, в мире, сша, александр вулин, нефтяная индустрия сербии, александр вучич, владимир путин
Сербия, Россия, В мире, США, Александр Вулин, Нефтяная индустрия Сербии, Александр Вучич, Владимир Путин
Решение по санкциям против NIS примут в среду, заявил Вулин

Вулин заявил, что Сербия не станет отнимать чужое имущество

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Решение о введении или новой отсрочке санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) будет принято в среду, и Сербия наверняка не станет действовать без согласования с Россией, заявил основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Сегодня должно быть принято решение новое: или о новом переносе введения санкций, или об окончательном введении санкций", - отметил Вулин, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Вучич обсудит с Россией ситуацию с санкциями США против NIS
Вчера, 14:11
Вулин считает, что от Сербии требуется отнять часть NIS, находящейся в российской собственности, и навсегда испортить связи с РФ.
"Я не являюсь частью власти, но я вполне уверен, что Сербия не примет решение о том, чтобы отнять чужое имущество, и что Сербия не сделает ничего без договоренности с Российской Федерацией", - заключил он.
США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). После этого Белград уже восемь раз просил американские власти отсрочить применения ограничительных мер. Предыдущая отсрочка завершалась 26 сентября, но была продлена сначала до 1 октября, а затем, как писали сербские СМИ со ссылкой на источник, - до 8-9 октября.
Как заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич, возможностей для отсрочки санкций больше нет. По его словам, единственным выходом является национализации компании, что сербский лидер назвал "последним шагом", выразив нежелание действовать в этом направлении.
Директор NIS Кирилл Турденёв в письме работникам ранее заверял, что компания обеспечила резервы и имеет "альтернативные пути" для оплаты топлива на заправках в случае введения санкций и отказа банков сотрудничать.
Вучич после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает контакты с Белградом и ведет переговоры по урегулированию ситуации вокруг российско-сербской компании с Вашингтоном.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщал, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. В июле он сказал, что власти страны не хотят национализировать компанию.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Вулин назвал цель санкций США против NIS
5 октября, 13:53
 
СербияРоссияВ миреСШААлександр ВулинНефтяная индустрия СербииАлександр ВучичВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала