"Украина, очевидно, испытывает нехватку людских ресурсов. В западных СМИ сейчас предпринимаются попытки оспорить это, что вызывает гнев украинских командиров и украинских солдат, которые, напротив, в ярости из-за того, что их силы так сильно истощены", — сказал он.

По словам эксперта, большой проблемой стало то, что Запад никогда не был в состоянии поставлять украинцам вооружения и боеприпасов в тех количествах, в которых они этого хотели.