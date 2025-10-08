Рейтинг@Mail.ru
Проект о целевом обучении повысит качество здравоохранения, считает Володин - РИА Новости, 08.10.2025
14:46 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/volodin-2047067570.html
Проект о целевом обучении повысит качество здравоохранения, считает Володин
Проект о целевом обучении повысит качество здравоохранения, считает Володин - РИА Новости, 08.10.2025
Проект о целевом обучении повысит качество здравоохранения, считает Володин
Законопроект об обязательном заключении договоров о целевом обучении в медицинских вузах для студентов-бюджетников сможет повысить качество здравоохранения,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:46:00+03:00
2025-10-08T14:46:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Проект о целевом обучении повысит качество здравоохранения, считает Володин

Володин: проект о целевом обучении в медвузах повысит качество здравоохранения

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Законопроект об обязательном заключении договоров о целевом обучении в медицинских вузах для студентов-бюджетников сможет повысить качество здравоохранения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Минздрав предложил обязать медстудентов заключать целевой договор
Вчера, 14:39
"Есть и другая грань принимаемого законопроекта, и о ней надо говорить - это повышение качества здравоохранения. Через реализацию нормы закона мы с вами сможем это сделать", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что в настоящее время существуют платные вузы, которые "понаоткрывали" различные факультеты, но получая диплом врача, непонятно, с какими профессиональными навыками будет студент. Потому что, по словам председателя Госдумы, в таких вузах, как правило, нет клинической и лабораторной базы.
"А диплом получают. А потом не идут работать по специальности. И все это ни к чему хорошему в итоге не приводит. Вот сейчас нормой закона мы вводим и повышение ответственности для тех, кто такие факультеты открывает", - добавил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что, если у человека есть колебания, просто "тяга к корочке", он уже за этой корочкой не пойдет и десять раз подумает, потому что ему надо будет проходить практику в реальной медицине.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Володин рассказал, на чем основываются достижения России
7 октября, 14:16
 
