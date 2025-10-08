https://ria.ru/20251008/volgograd-2046961073.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.10.2025
волгоград
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
специальная военная операция на украине
волгоград
Волгоград, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Специальная военная операция на Украине
