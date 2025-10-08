Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об успехах российских военных на Добропольском выступе - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 08.10.2025 (обновлено: 19:01 08.10.2025)
Пушилин рассказал об успехах российских военных на Добропольском выступе
Пушилин рассказал об успехах российских военных на Добропольском выступе - РИА Новости, 08.10.2025
Пушилин рассказал об успехах российских военных на Добропольском выступе
Подразделения российских войск героически удерживают взятые позиции на добропольском выступе в ДНР и увеличивают там линию контроля, сообщил в среду глава... РИА Новости, 08.10.2025
донецкая народная республика
Пушилин рассказал об успехах российских военных на Добропольском выступе

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Подразделения российских войск героически удерживают взятые позиции на добропольском выступе в ДНР и увеличивают там линию контроля, сообщил в среду глава региона Денис Пушилин.
"Мы видим, что для противника критическая и болезненная история с добропольским выступом. Ребята наши героически удерживают и те позиции, которые они заняли до этого, и, конечно же, они делают все возможное, чтобы еще увеличивать линию контроля, ту территорию, которая сейчас под их контролем, и стараются улучшить свои позиции. И у них получается", - заявил Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, опубликованном в Telegram-канале журналиста.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
ВС России освободили Новогригоровку в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Денис Пушилин
Вооруженные силы РФ
 
 
