Денег на повышение зарплат военным нет, заявили в Раде - РИА Новости, 08.10.2025
17:32 08.10.2025
Денег на повышение зарплат военным нет, заявили в Раде
Денег на повышение зарплат военным нет, заявили в Раде - РИА Новости, 08.10.2025
Денег на повышение зарплат военным нет, заявили в Раде
Денег на повышение зарплат военным в бюджете Украины на данный момент нет, заявил в среду депутат Верховной рады Богдан Кицак.
Денег на повышение зарплат военным нет, заявили в Раде

Кицак: денег на повышение зарплат военным в бюджете Украины нет

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Денег на повышение зарплат военным в бюджете Украины на данный момент нет, заявил в среду депутат Верховной рады Богдан Кицак.
"Технически это сложно реализуемо… Даже если мы проведем секвестр всех внутренних программ, мы не насобираем этой суммы денег",- сказал Кицак в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE", отвечая на вопрос, возможно ли поднять зарплату украинским военным на 10 тысяч гривен (241 доллар).
По его словам, для повышения зарплат военным на 10 тысяч гривен в месяц потребуется дополнительно выделить около 100 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов), но такой суммы не наберется, даже если существенно сократить расходы.
Украинский премьер Юлия Свириденко 15 сентября сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону примерно в 68 миллиардов долларов, превышающими показатели этого года. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 19 сентября объявил, что страна до конца этого года столкнется с нехваткой средств для стабильного обеспечения армии, в связи с чем министерство финансов планирует обратиться к Верховной раде с просьбой увеличить военный бюджет на более чем 7 миллиардов долларов.
Украинские волонтеры собирают пожертвования для украинской армии в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Жительница Киевской области раскрыла проблему с собранными для ВСУ деньгами
27 сентября, 04:55
 
