Денег на повышение зарплат военным нет, заявили в Раде

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Денег на повышение зарплат военным в бюджете Украины на данный момент нет, заявил в среду депутат Верховной рады Богдан Кицак.

"Технически это сложно реализуемо… Даже если мы проведем секвестр всех внутренних программ, мы не насобираем этой суммы денег",- сказал Кицак в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE", отвечая на вопрос, возможно ли поднять зарплату украинским военным на 10 тысяч гривен (241 доллар).

По его словам, для повышения зарплат военным на 10 тысяч гривен в месяц потребуется дополнительно выделить около 100 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов), но такой суммы не наберется, даже если существенно сократить расходы.