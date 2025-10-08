Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили формирования ВСУ в районе Клебан-Быка
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 08.10.2025 (обновлено: 12:16 08.10.2025)
ВС России уничтожили формирования ВСУ в районе Клебан-Быка
Военнослужащие "Южной" группировки войск завершили уничтожение украинских вооруженных формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища
ВС России уничтожили формирования ВСУ в районе Клебан-Быка

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск завершили уничтожение украинских вооруженных формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и завершили уничтожение украинских вооруженных формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении министерства.
