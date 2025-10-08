https://ria.ru/20251008/vodokhranilische-2047027746.html
ВС России уничтожили формирования ВСУ в районе Клебан-Быка
Военнослужащие "Южной" группировки войск завершили уничтожение украинских вооруженных формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:16:00+03:00
