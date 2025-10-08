ВС России уничтожили формирования ВСУ в районе Клебан-Быка

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск завершили уничтожение украинских вооруженных формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, сообщило Минобороны России.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и завершили уничтожение украинских вооруженных формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении министерства.