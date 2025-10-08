Рейтинг@Mail.ru
14:22 08.10.2025 (обновлено: 14:52 08.10.2025)
Производителям ветеринарных препаратов будут платить субсидии
Производителям ветеринарных препаратов будут платить субсидии
общество, россия, михаил мишустин, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Производителям ветеринарных препаратов будут платить субсидии

Компенсация расходов. Производителям ветпрепаратов пообещали субсидии

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень – 2025"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень – 2025"
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские производители ветеринарных препаратов со следующего года начнут получать субсидии на компенсацию расходов, на эти цели в 2026 году предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"В его рамках строятся или модернизируются объекты по выпуску ветеринарных препаратов. И со следующего года производители таких лекарственных средств начнут получать субсидию на компенсацию расходов. В проекте федерального бюджета на эти цели в 2026 году предусмотрено свыше одного миллиарда рублей", - сказал Мишустин на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень", комментируя новый нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Он также подчеркнул, что оказывается поддержка тех, кто изготавливает критически важные ферменты, пищевые и кормовые добавки, и другие вспомогательные средства.
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги
Вчера, 12:06
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
