Производителям ветеринарных препаратов будут платить субсидии

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские производители ветеринарных препаратов со следующего года начнут получать субсидии на компенсацию расходов, на эти цели в 2026 году предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он также подчеркнул, что оказывается поддержка тех, кто изготавливает критически важные ферменты, пищевые и кормовые добавки, и другие вспомогательные средства.