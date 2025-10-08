https://ria.ru/20251008/vetprepaaty-2047062473.html
Производителям ветеринарных препаратов будут платить субсидии
Производителям ветеринарных препаратов будут платить субсидии - РИА Новости, 08.10.2025
Производителям ветеринарных препаратов будут платить субсидии
Российские производители ветеринарных препаратов со следующего года начнут получать субсидии на компенсацию расходов, на эти цели в 2026 году предусмотрено... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:22:00+03:00
2025-10-08T14:22:00+03:00
2025-10-08T14:52:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047068523_0:99:3135:1862_1920x0_80_0_0_bee4badaa7f410da15851714a798a369.jpg
https://ria.ru/20251008/gosduma-2047023116.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047068523_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5ae7937487a9daacdde7c6186753e14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Производителям ветеринарных препаратов будут платить субсидии
Компенсация расходов. Производителям ветпрепаратов пообещали субсидии
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские производители ветеринарных препаратов со следующего года начнут получать субсидии на компенсацию расходов, на эти цели в 2026 году предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"В его рамках строятся или модернизируются объекты по выпуску ветеринарных препаратов. И со следующего года производители таких лекарственных средств начнут получать субсидию на компенсацию расходов. В проекте федерального бюджета на эти цели в 2026 году предусмотрено свыше одного миллиарда рублей", - сказал Мишустин
на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень", комментируя новый нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Он также подчеркнул, что оказывается поддержка тех, кто изготавливает критически важные ферменты, пищевые и кормовые добавки, и другие вспомогательные средства.