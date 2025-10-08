Жена Супоницкого рассказала, из-за чего могли убить ее супруга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Жена застреленного в парадной архитектора из Петербурга Александра Супоницкого считает, что его убийство могло произойти из-за работы, заявили в среду РИА Новости в правоохранительных органах.

"Супруга Супоницкого, которая является домохозяйкой, предположила, что его убийство было связано с его работой. Также она рассказала, что в их семье было не принято обсуждать рабочие моменты", - рассказал собеседник агентства.

В среду СК РФ сообщил, что в доме на Кременчугской улице были обнаружены тела двоих мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями.