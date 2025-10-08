https://ria.ru/20251008/ubiystvo-2047138863.html
Жена Супоницкого рассказала, из-за чего могли убить ее супруга
Жена Супоницкого рассказала, из-за чего могли убить ее супруга
Жена Супоницкого рассказала, из-за чего могли убить ее супруга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Жена застреленного в парадной архитектора из Петербурга Александра Супоницкого считает, что его убийство могло произойти из-за работы, заявили в среду РИА Новости в правоохранительных органах.
"Супруга Супоницкого, которая является домохозяйкой, предположила, что его убийство было связано с его работой. Также она рассказала, что в их семье было не принято обсуждать рабочие моменты", - рассказал собеседник агентства.
В среду СК РФ
сообщил, что в доме на Кременчугской улице были обнаружены тела двоих мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями.
Предварительным следствием установлено, что потерпевший утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил 49-летнего соседа. Последний из имеющегося при нем карабина произвел выстрел в мужчину. После совершенного преступления мужчина спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).