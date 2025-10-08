"Выстрелил в упор". Что известно об убийстве известного архитектора

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Глеб Подгорский. Семидесятитрехлетнего архитектора Александра Супоницкого застрелили в Санкт-Петербурге прямо на глазах десятилетней дочери. Убийца тут же покончил с собой. Что могло послужить мотивом преступления — в материале РИА Новости.

Убийство средь бела дня

"Соседи, что случилось в доме по улице Кременчугская, 19к3? Запах гари, дым, бегают пожарные…" — в чатах престижного ЖК "Царская столица" жильцы пытались понять, что происходит. Как только возгорание ликвидировали, выдохнули: "Вроде обошлось без жертв". Но прибывшие на место происшествия следователи заподозрили неладное.

Утром 8 октября Александр Супоницкий собирался отвезти дочку в школу. Около лифта дорогу ему преградил 49-летнй сосед: достал оружие, приказал встать на колени и выстрелил в затылок. Затем спустился в свою квартиру этажом ниже. Устроил пожар и свел счеты с жизнью.

© Следственный комитет РФ Сотрудники Следственного комитета на месте убийства архитектора Супоницкого. Кадр видео © Следственный комитет РФ Сотрудники Следственного комитета на месте убийства архитектора Супоницкого. Кадр видео

На опубликованных кадрах СК — квартира предполагаемого убийцы. От огня мало что уцелело. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По данным СМИ, покончивший с собой — бывший замдиректора строительного холдинга "Петротрест" Константин Козырев. Он уже попадал в поле зрения силовиков, был замешан в финансовых махинациях — около десяти лет назад его обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 22 миллиона рублей и мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного контракта на 233 миллиона рублей. Находился под домашним арестом, но уголовное дело в итоге закрыли.

По словам жильцов дома, Козырев поселился в "Царской столице" в сентябре. Есть основания предполагать, что он целенаправленно выслеживал жертву.

"Ничего не предвещало"

Супоницкий возглавлял совет директоров группы компаний SUART, которая занимается проектированием объектов городской среды. Среди ее работ — вестибюль станции метро "Горьковская" в футуристичном стиле, а также многофункциональный музейный центр в Санкт-Петербурге и Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Погибший был членом Союза архитекторов СССР (в дальнейшем России) с 1983-го.

Его супруга — 38-летняя Алиса Супоницкая, модель и архитектор. Журналистам сказала , что о конфликтах мужа ничего не знала. Накануне трагедии он вел себя обычно, ничто не предвещало беды. Что было мотивом, предстоит разобраться следствию. В СМИ предполагают конфликт на почве финансов.

Коллеги Супоницкого признаются: случившееся — "гром среди ясного неба". Архитектор Илья Юсупов в беседе с РИА Новости отметил: Александр — неконфликтный, с чувством юмора, уверенный в себе, очень талантливый, с яркими, неординарными идеями.

« "Его еще не оценили по-настоящему. Некоторые проекты, к сожалению, так и не реализованы. Он считал, что и в историческом центре Санкт-Петербурга архитектура может быть современной, — объясняет Юсупов. — Его почерк — большие площади с планарными остеклениями, много металла, бетона. Дерзкие решения, выражающие дух эпохи. Он полагал, что мы изобрели собственный стиль ("псевдокинетика"), имитирующий движения различных механических объектов".

Супоницкий до сих пор трудился не меньше молодых специалистов, "выкладывался по полной". Доверял подчиненным, поручал им серьезные и ответственные задачи. Юсупов — его ученик, работал с ним семь лет.

Потом открыл собственную мастерскую. Первые его проекты курировал Супоницкий. "Он не просто мой наставник, но и друг, с которым у нас сложились очень теплые отношения. То, что произошло, не укладывается в голове", — говорит собеседник РИА Новости.