18:16 08.10.2025 (обновлено: 18:35 08.10.2025)
"Выстрелил в упор". Что известно об убийстве известного архитектора
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Глеб Подгорский. Семидесятитрехлетнего архитектора Александра Супоницкого застрелили в Санкт-Петербурге прямо на глазах десятилетней дочери. Убийца тут же покончил с собой. Что могло послужить мотивом преступления — в материале РИА Новости.

Убийство средь бела дня

"Соседи, что случилось в доме по улице Кременчугская, 19к3? Запах гари, дым, бегают пожарные…" — в чатах престижного ЖК "Царская столица" жильцы пытались понять, что происходит. Как только возгорание ликвидировали, выдохнули: "Вроде обошлось без жертв". Но прибывшие на место происшествия следователи заподозрили неладное.
Утром 8 октября Александр Супоницкий собирался отвезти дочку в школу. Около лифта дорогу ему преградил 49-летнй сосед: достал оружие, приказал встать на колени и выстрелил в затылок. Затем спустился в свою квартиру этажом ниже. Устроил пожар и свел счеты с жизнью.
На опубликованных кадрах СК — квартира предполагаемого убийцы. От огня мало что уцелело. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
По данным СМИ, покончивший с собой — бывший замдиректора строительного холдинга "Петротрест" Константин Козырев. Он уже попадал в поле зрения силовиков, был замешан в финансовых махинациях — около десяти лет назад его обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 22 миллиона рублей и мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного контракта на 233 миллиона рублей. Находился под домашним арестом, но уголовное дело в итоге закрыли.
По словам жильцов дома, Козырев поселился в "Царской столице" в сентябре. Есть основания предполагать, что он целенаправленно выслеживал жертву.
"Ничего не предвещало"

Супоницкий возглавлял совет директоров группы компаний SUART, которая занимается проектированием объектов городской среды. Среди ее работ — вестибюль станции метро "Горьковская" в футуристичном стиле, а также многофункциональный музейный центр в Санкт-Петербурге и Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Погибший был членом Союза архитекторов СССР (в дальнейшем России) с 1983-го.
Его супруга — 38-летняя Алиса Супоницкая, модель и архитектор. Журналистам сказала, что о конфликтах мужа ничего не знала. Накануне трагедии он вел себя обычно, ничто не предвещало беды. Что было мотивом, предстоит разобраться следствию. В СМИ предполагают конфликт на почве финансов.
Коллеги Супоницкого признаются: случившееся — "гром среди ясного неба". Архитектор Илья Юсупов в беседе с РИА Новости отметил: Александр — неконфликтный, с чувством юмора, уверенный в себе, очень талантливый, с яркими, неординарными идеями.
"Его еще не оценили по-настоящему. Некоторые проекты, к сожалению, так и не реализованы. Он считал, что и в историческом центре Санкт-Петербурга архитектура может быть современной, — объясняет Юсупов. — Его почерк — большие площади с планарными остеклениями, много металла, бетона. Дерзкие решения, выражающие дух эпохи. Он полагал, что мы изобрели собственный стиль ("псевдокинетика"), имитирующий движения различных механических объектов".

CC BY-SA 4.0 / Monoklon / Сенная-СпасскаяТорговый центр "Пик" на Садовой площади в Санкт-Петербурге
Торговый центр Пик на Садовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Monoklon / Сенная-Спасская
Торговый центр "Пик" на Садовой площади в Санкт-Петербурге
Супоницкий до сих пор трудился не меньше молодых специалистов, "выкладывался по полной". Доверял подчиненным, поручал им серьезные и ответственные задачи. Юсупов — его ученик, работал с ним семь лет.
Потом открыл собственную мастерскую. Первые его проекты курировал Супоницкий. "Он не просто мой наставник, но и друг, с которым у нас сложились очень теплые отношения. То, что произошло, не укладывается в голове", — говорит собеседник РИА Новости.
И подчеркивает: все коллеги объединят усилия, чтобы сохранить память об архитекторе.
