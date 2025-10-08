Рейтинг@Mail.ru
В Турции звезд шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках - РИА Новости, 08.10.2025
10:05 08.10.2025
В Турции звезд шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках
В Турции звезд шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках
в мире
турция
стамбул
турция
стамбул
в мире, турция, стамбул
В мире, Турция, Стамбул
Сотрудник полиции патрулирует территорию у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Несколько популярных в Турции певиц и актеров задержаны в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков, сообщил телеканал Halk TV.
"Следственное управление по делам о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях Генпрокуратуры Стамбула провело операцию в отношении известных личностей, среди которых Хадисе, Дилан-Энгин Полат, Симге Сагын и Демет Эвгар, Кубилай Ака", – сообщает телеканал.
По данным СМИ, задержанных допросят и проведут анализ крови.
