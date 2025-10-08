https://ria.ru/20251008/turtsiya-2046995680.html
В Турции звезд шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках
Несколько популярных в Турции певиц и актеров задержаны в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков, сообщил телеканал Halk TV. РИА Новости, 08.10.2025
АНКАРА, 8 окт – РИА Новости.
Несколько популярных в Турции певиц и актеров задержаны в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков, сообщил телеканал Halk TV
.
"Следственное управление по делам о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях Генпрокуратуры Стамбула
провело операцию в отношении известных личностей, среди которых Хадисе, Дилан-Энгин Полат, Симге Сагын и Демет Эвгар, Кубилай Ака", – сообщает телеканал.
По данным СМИ, задержанных допросят и проведут анализ крови.