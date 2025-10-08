Рейтинг@Mail.ru
Застрявшим в Турции российским туристам предложили переночевать в отеле - РИА Новости, 08.10.2025
01:25 08.10.2025
Застрявшим в Турции российским туристам предложили переночевать в отеле
Застрявшим в Турции российским туристам предложили переночевать в отеле - РИА Новости, 08.10.2025
Застрявшим в Турции российским туристам предложили переночевать в отеле
Задержавшимся в Анталье из-за переноса рейсов российским туристам предложили отель, где они смогут переночевать, пообещав им вылет в среду, передает... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T01:25:00+03:00
2025-10-08T01:25:00+03:00
москва
санкт-петербург
россия
turkish airlines
в мире
москва
санкт-петербург
россия
москва, санкт-петербург, россия, turkish airlines, в мире
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Turkish Airlines, В мире
Застрявшим в Турции российским туристам предложили переночевать в отеле

Застрявшим в Анталье россиянам предложили отель, где они смогут переночевать

© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Fotolia / Brian Jackson
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - РИА Новости. Задержавшимся в Анталье из-за переноса рейсов российским туристам предложили отель, где они смогут переночевать, пообещав им вылет в среду, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости ранее сообщало о сотнях туристов, застрявших в аэропорту из-за задержек рейсов в Москву и Петербург. Россиянам, как передавало агентство, предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно. Получив багаж, туристы проследовали в автобусы.
Там, как передает корреспондент РИА Новости, им сообщили о месте проживания. Всем туристам, находящимся в автобусе, предложили один и тот же отель.
Ранее россиянам предложили билеты для вылета в Россию на рейсы с полудня и до вечера среды.
В авиакомпании Turkish Airlines РИА Новости сообщали, что задержки рейсов связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.
Туристы в аэропорту Антальи, Турция - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Застрявшим в Анталье российским туристам предлагают вылететь в среду
МоскваСанкт-ПетербургРоссияTurkish AirlinesВ мире
 
 
