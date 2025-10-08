https://ria.ru/20251008/turisty-2046964586.html
Застрявшим в Турции российским туристам предложили переночевать в отеле
Застрявшим в Турции российским туристам предложили переночевать в отеле - РИА Новости, 08.10.2025
Застрявшим в Турции российским туристам предложили переночевать в отеле
Задержавшимся в Анталье из-за переноса рейсов российским туристам предложили отель, где они смогут переночевать, пообещав им вылет в среду, передает... РИА Новости, 08.10.2025
Застрявшим в Анталье россиянам предложили отель, где они смогут переночевать