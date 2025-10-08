Рейтинг@Mail.ru
Резидент ОЭЗ Москвы оценил создание центра коллективного использования - РИА Новости, 08.10.2025
11:10 08.10.2025
Резидент ОЭЗ Москвы оценил создание центра коллективного использования
Резидент ОЭЗ Москвы оценил создание центра коллективного использования
москва, максим ликсутов , поддержка бизнеса , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Поддержка бизнеса , Анатолий Гарбузов
© Фото : Пресс-служба ДИППЦентр коллективного пользования
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Генеральный директор ООО "Диагностика-М" (резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – ред.) Павел Лебедев назвал создание центра коллективного использования на площадке "Печатники" новым этапом промышленного сотрудничества в особой экономической зоне, сообщает пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал об открытии площадки. Он отметил, что в центре, площадь которого составляет свыше 1,5 тысячи квадратных метров, разместятся различные московские предприятия, в том числе те, кто является резидентом особой экономической зоны.
"В центре предприятия могут получить полный комплекс услуг – от разработки конструкторской и технической документации силами собственного конструкторского бюро до выпуска продукции и защиты интеллектуальной собственности", – подчеркнул мэр в своем телеграм-канале.
Центр коллективного пользования стал вторым подобным объектом, открытым в столице. Первый появился в промпарке "Руднево".
"Подобные центры помогают активнее развиваться промышленным предприятиям, поэтому в следующем году запустим в "Алабушево" аналог такой площадки – Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники", – сказал столичный градоначальник.
Центр, размещенный в "Печатниках", оснастили современным оборудованием – в частности, токарным, сварочным, аддитивным, фрезерным и другим. Столичные компании смогут создавать на станках центра дополнительные детали, при этом находясь недалеко от своего производства.
"Это позволит ускорить выпуск конечной продукции и снизить логистические издержки, что особенно актуально в случае мелкосерийного производства", – отметил Собянин.
Также центр поможет механообрабатывающим производствам в оснащении оборудованием. Так, команда сама изучает образцы продукции для заказчиков, проверяет их и оценивает потенциал от дальнейшей интеграции решений.
"Создание центра коллективного пользования на площадке “Печатники” – это новый этап промышленной кооперации в ОЭЗ Москвы. Возможности центра позволяют быстро изготовить необходимые детали, не отвлекая мощности основного производства. Это дает резидентам ОЭЗ дополнительное преимущества в гибкости и скорости выполнения срочных заказов", – отметил генеральный директор ООО "Диагностика-М" Павел Лебедев, его слова приводит пресс-служба столичного ДИПП.
Ранее заместитель столичного мэра Максим Ликсутов рассказал, что за первые восемь месяцев текущего года индекс промпроизводства обрабатывающих отраслей в Москве вырос на 5,7%, если сравнивать с таким же показателем 2024 года.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовПоддержка бизнесаАнатолий Гарбузов
 
 
