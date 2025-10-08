Рейтинг@Mail.ru
"Не примет мер". На Западе сделали новое заявление о Tomahawk
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 08.10.2025 (обновлено: 16:34 08.10.2025)
"Не примет мер". На Западе сделали новое заявление о Tomahawk
"Не примет мер". На Западе сделали новое заявление о Tomahawk - РИА Новости, 08.10.2025
"Не примет мер". На Западе сделали новое заявление о Tomahawk
Россия обязательно даст ответ в случае запуска ракет Tomahawk по ее территории, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо... РИА Новости, 08.10.2025
россия, в мире, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины
"Не примет мер". На Западе сделали новое заявление о Tomahawk

Финский политик Мема высказался об ответных мерах РФ в случае запуска Tomahawk

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия обязательно даст ответ в случае запуска ракет Tomahawk по ее территории, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Ракеты "Томагавк" могут быть в ядерном исполнении, а мы (Запад — Прим. ред.) хотим передать их Украине. Мысль о том, что Россия не примет никаких ответных мер, — просто смехотворна", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ядерная триада России под ударом: Зеленский вымолил у Трампа оружие победы
Вчера, 08:00
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Киев хочет использовать Tomahawk для ударов по гражданским, заявил Мирошник
Вчера, 12:25
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Предпочитают не распространяться". В США сделали новое заявление о России
Вчера, 10:10
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
