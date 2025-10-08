Рейтинг@Mail.ru
МИД России призвал США к сдержанности в вопросе поставок "Томагавков"
16:17 08.10.2025
МИД России призвал США к сдержанности в вопросе поставок "Томагавков"
МИД России призвал США к сдержанности в вопросе поставок "Томагавков" - РИА Новости, 08.10.2025
МИД России призвал США к сдержанности в вопросе поставок "Томагавков"
Россия внимательно следит за ситуацией вокруг ракет Tomahawk, призывает США к сдержанности и надеется, что в Вашингтоне сигналы Москвы будут услышаны, заявила... РИА Новости, 08.10.2025
в мире, россия, вашингтон (штат), мария захарова, сша
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Мария Захарова, США
МИД России призвал США к сдержанности в вопросе поставок "Томагавков"

МИД России направил Вашингтону предупреждающий сигнал о "Томагавках"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией вокруг ракет Tomahawk, призывает США к сдержанности и надеется, что в Вашингтоне сигналы Москвы будут услышаны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы самым внимательным образом следим за развитием ситуации вокруг этого вопроса, призываем к предельной сдержанности в обращении с данной в высшей степени чувствительной темой, которая может существенно осложнить поиск развязок на украинском треке, и надеемся, что в Вашингтоне наши сигналы будут услышаны", - сказала Захарова на брифинге.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Медведев иронично ответил на заявление Трампа о "Томагавках"
7 октября, 13:19
 
