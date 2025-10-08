Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных ВСУ, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и обнаружения воздушных целей RADA производства Израиля, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьяновское, Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и обнаружения воздушных целей RADA производства Израиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
