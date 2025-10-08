https://ria.ru/20251008/sud-2047066397.html
Суд в Москве не стал закрывать процесс по иску Генпрокуратуры к Момотову
Суд в Москве не стал закрывать процесс по иску Генпрокуратуры к Момотову
россия
москва
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы не стал закрывать процесс по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, передает корреспондент РИА Новости.
"Отказать в удовлетворении ходатайства Филиппова", - огласила решение судья.
На закрытии процесса настаивал адвокат Момотова Никита Филиппов, так как будут рассматриваться вопросы охраняемой законом тайны, частной жизни, банковская и иная информация. Представители Генпрокуратуры возражали против этого.
В прошлый вторник суд провел беседу по иску в закрытом режиме.
Ответчиками по иску являются Момотов, краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.
Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ
26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова
в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.