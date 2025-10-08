https://ria.ru/20251008/ssha-2047163462.html
Трамп провел переговоры по Ближнему Востоку
Трамп провел переговоры по Ближнему Востоку - РИА Новости, 08.10.2025
Трамп провел переговоры по Ближнему Востоку
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры по Ближнему Востоку, урегулирование между Израилем и Палестиной близко. РИА Новости, 08.10.2025
Трамп провел переговоры по Ближнему Востоку
Урегулирование очень близко. Трамп провел переговоры по Ближнему Востоку