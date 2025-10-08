Театр Олега Табакова начал репетиции пьесы "С любимыми не расставайтесь"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Театре Олега Табакова приступили к репетициям спектакля "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина, сообщает пресс-служба театра.

Драма о семейных отношениях должна стать первой премьерой, которая будет представлена на исторической сцене Театра Олега Табакова после завершения капитального ремонта.

Режиссер Артур Касимов в своей работе исследует тему семейных отношений, рассуждая о важности взаимопонимания и доверия между близкими людьми, о страхе быть непонятым и о жгучем желании довериться. Главные роли в спектакле исполнят Севастьян Смышников и Нелли Хаперская.