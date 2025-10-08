Рейтинг@Mail.ru
Театр Олега Табакова начал репетиции пьесы "С любимыми не расставайтесь" - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/spektakl-2047092702.html
Театр Олега Табакова начал репетиции пьесы "С любимыми не расставайтесь"
Театр Олега Табакова начал репетиции пьесы "С любимыми не расставайтесь" - РИА Новости, 08.10.2025
Театр Олега Табакова начал репетиции пьесы "С любимыми не расставайтесь"
В Театре Олега Табакова приступили к репетициям спектакля "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина, сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:26:00+03:00
2025-10-08T16:26:00+03:00
театр
театр-студия олега табакова
спектакль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047092042_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_df12ed3889a8c1f25ee8105982a2d6cb.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047092042_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_ca4803de2a9d4bdc100deead42141c69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
театр, театр-студия олега табакова, спектакль
Театр, Театр-студия Олега Табакова, Спектакль
Театр Олега Табакова начал репетиции пьесы "С любимыми не расставайтесь"

Театр Олега Табакова готовит новый спектакль по пьесе Александра Володина

© Фото предоставлено пресс-службой Театра Олега Табакова В Театре Олега Табакова приступили к репетициям спектакля "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина
 В Театре Олега Табакова приступили к репетициям спектакля С любимыми не расставайтесь по пьесе Александра Володина - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Театра Олега Табакова
В Театре Олега Табакова приступили к репетициям спектакля "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Театре Олега Табакова приступили к репетициям спектакля "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина, сообщает пресс-служба театра.
Драма о семейных отношениях должна стать первой премьерой, которая будет представлена на исторической сцене Театра Олега Табакова после завершения капитального ремонта.
Режиссер Артур Касимов в своей работе исследует тему семейных отношений, рассуждая о важности взаимопонимания и доверия между близкими людьми, о страхе быть непонятым и о жгучем желании довериться. Главные роли в спектакле исполнят Севастьян Смышников и Нелли Хаперская.
 
ТеатрТеатр-студия Олега ТабаковаСпектакль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала